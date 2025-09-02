Таков: Една ръка посяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана

Записът от кабината на ватмана показва ръка, която посяга и бута скоростния лост на трамвая.

Това съобщи Иван Таков, председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност и на групата на Местна коалиция "БСП за България" в СОС.

"На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана, каза той. - Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч! Демонстрацията на такава безотговорност и усещане за безнаказаност е изключително тревожно явление в последно време", каза още Таков.

Иван Таков е категоричен, че подобни инциденти не трябва да бъдат допускани, каквато и да се окаже причината за дерайлиралия тази сутрин трамвай.

"За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи, коментира той. - При всички положения има нарушение на процедурата. Ватманът няма право да оставя трамвая без надзор. Мерките трябва да бъдат безкомпромисни по отношение на всички, които носят отговорност за случилото се. Вярвам, че органите на реда ще свършат професионално работата си и съвсем скоро ще стане ясна причината за инцидента. А след това всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се. Тук никакви компромиси не бива да бъдат допускани, тъй като от сигурността на градския транспорт зависи животът на стотици хиляди граждани всеки час", заяви още председателят на комисията по транспорт в СОС.