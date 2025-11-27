Столична община стартира Библиотека в детската градина

Столичната община стартира нова програма „Библиотека в детската градина“, чиято цел е във всички общински детски градини на територията на София да бъдат създадени мини библиотеки. Програмата предвижда финансиране за закупуване на книги, съобразени с възрастта и интересите на децата, както и обучения за учители и дейности за включване на родителите.

В 202-те общински детски градини в София се обучават и възпитават близо 38 000 деца на възраст от 3 до 7 години, които ще получат по-добър достъп до качествени книги и стимулираща среда за ранна грамотност.

„Отношението към книгите и четенето се изгражда още в най-ранна възраст, когато децата са любопитни, отворени към света и готови да учат. Четенето обогатява речника им, развива логическото мислене, емоционалната интелигентност и социалните умения. Затова е важно да им осигурим повече възможности да общуват с книгите и да откриват удоволствието от четенето“, споделя Благородна Здравкова, заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“.

Модел за инициативата е успешният петгодишен пилотен проект на фондация „Четене“ и фондация „Детски книги“, реализиран в ДГ №29 „Слънце“. След създаването на детската библиотека педагозите отчитат значително подобрение на езиковите умения на децата, по-висок интерес към книгите и по-добра готовност за първи клас. До края на годината детските градини, включени в програмата, ще трябва да закупят необходимите материали и да изготвят график за обученията.

За реализирането на програмата Столичната община ще осигури 216 600 лева от бюджета на дирекция „Образование“.

Столичната община е първата в България, подписала Националния пакт за четенето през 2024 г. Пактът обединява организации, компании и държавни институции около идеята, че четенето е стратегически ресурс за развитието на страната и поставя основата за национален план за дългосрочни политики в областта на образованието, културата и човешкия капитал.

Програмата „Библиотека в детската градина“ има за цел да подкрепи цялостното развитие на децата чрез достъп до качествени книги и създаване на богата среда за ранно четене. Столичната община е първата община в страната, която реализира подобна инициатива.