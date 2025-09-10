Столична община мие дворовете на над 170 училища

Столична община започна мащабно почистване на училищните дворове преди официалния старт на новата учебна година. Дейността се извършва с автоцистерни по график, изготвен на база заявките на директорите на учебните заведения, съобщиха от СО.

Правим го, за да осигурим по-здравословна среда за децата и да освободим директорите от тази несвойствена за тях дейност на прага на учебната година, когато най-важното е да се фокусират върху гладкото стартиране на учебния процес, заяви кметът на София Васил Терзиев.

По предварителна заявка ще бъдат измити даровете на 172 учебни заведения с обща площ над 400 дка. Вече са приключили дейностите в районите „Възраждане“, „Витоша“, „Нови Искър“ и „Сердика“. От днес дейностите продължават в „Слатина“, „Надежда“, „Кремиковци“ и „Красно село“. Очаква се по-голямата част от работата да приключи до 14 септември.

Служители на Столичния инспекторат извършват преглед на състоянието на дворовете и съгласуват датите с ръководствата на училищата, за да се осигури безпроблемен достъп за техниката. Ангажимент на директорите е да подготвят площта, като премахнат отпадъци и строителни материали.

Миенето се изпълнява поетапно, като графикът зависи от метеорологичните условия.

Кампанията по почистването на училищните дворове е част от цялостния план на Столична община за по-високи стандарти на чистота и за подкрепа на училищата. В новите договори за чистота на София, които се очаква да бъдат подписани до края на годината, се въвеждат нови, много по-високи изисквания към фирмите.

Налягането на дюзите за миене вече ще бъде фиксирано (между 15 и 50 бара), за да се гарантира, че улиците и площите наистина се измиват, а не само се намокрят. Новата техника включва вакуумни прахосмукачки за листа, специализирани машини за почистване на пътни знаци и машини за мантинели. Освен това, фирмите ще трябва да използват специализиран набор от четки, съобразен с различни настилки и видове замърсявания, за по-ефективно метене. Всичко това ще се контролира много по-строго и с 2 до 10 пъти по-високи санкции от досегашните.

Организацията, координацията и контролът на миенето на терен се извършват от Столичен инспекторат.