СПТО с рекорд в износа на RDF гориво

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) обяви днес, че е постигнат абсолютен рекорд в износа на RDF (Refuse-Derived Fuel) гориво за последващо оползотворяване. До момента през 2025 г. са реализирани 90 270 тона RDF, което е най-голямото отчетено количество от създаването на предприятието.

Този резултат демонстрира значително повишаване на ефективността на завода, в следствие на реформата, проведена от администрацията на Васил Терзиев, и надминава постиженията от предходните години:

2025 г. (до 12.10.): 90 270 тона

2024 г. (за цялата година): 89 634 тона

2023 г. (за цялата година): 78 904 тона

През тази година предприятието е приело по-малко смесени битови отпадъци (малко над 312 000 тона) в сравнение със същия период на 2023 и 2024 г. Това е пряк показател за подобрените процеси и минимизирането на депонирането на отпадъци. От своя страна спадът в приема на отпадъци се дължи на строгия контрол на входа на завода и подобрената координация между екипа на СПТО и Столичния инспекторат за предотвратяване на злоупотребите, заявяват от Столична община.

Рекорд и при приходите от рециклируеми материали

Реализираните приходи от продажба на рециклируеми материали продължават да показват силен растеж, като вече надвишават 1,754,846 лв., което е близо двойно повече от приходите за същия период на тази година и близо пет пъти повече от 2023 г. Въпреки кризисната организация за сметосъбирането в “Люлин” и “Красно село”, в която СПТО е ключов изпълнител, екипите на завода продължават на пълен капацитет и без прекъсване, осигурявайки непрекъснатост на процесите и надеждно управление на отпадъците в столицата.

„Този резултат е доказателство, че когато има воля, организация и професионализъм, системата може да работи ефективно дори под натиск. Горди сме с нашия екип и с всички, които всеки ден влагат усилия за по-чиста и по-устойчива София,“ коментира Николай Савов, директор на СПТО.

Тази историческа ефективност е ключова, тъй като СПТО осигури основния оперативен и технически ресурс за овладяване на кризата със сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" през последната седмица, доказвайки своята незаменима роля за екологичната сигурност на града.

“Сега е моментът да увеличим капацитета на СПТО, така както започнахме и със „Софекострой“, коментира кметът на София Васил Терзиев. “Подкрепата в Общинския съвет е ключова, за да гарантираме, че София никога повече няма да бъде изнудвана.”

СПТО продължава да затвърждава своята роля като ключов елемент от екологичната инфраструктура на столицата, допринасяйки за намаляване на депонираните отпадъци, повишаване на дела на рециклираните материали и опазване на околната среда. Този успех е пряк резултат от въведените радикални реформи и засилен контрол, които целят прекъсване на порочните практики от миналото.