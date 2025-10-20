СОС ще гласува нов автобус до Малинова долина

Столичният общински съвет ще разгледа предложение на зам.-кмета Виктор Чаушев, кмета на район „Студентски“ Петко Горанов и общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев за подобряване транспортното обслужване в квартал „Малинова долина“.

Според вносителите, заради интензивното застрояване в ж.к. „Малинова долина" през последните няколко години, е необходимо да бъде обезпечен с градски транспорт този нов квартал на града. Това може да стане и без увеличаване на необходимия брой водачи, а даже напротив – възможна е икономия на човекочасове, като същевременно обслужването в най-натоварените участъци по булевардите „Г. М. Димитров“ и „Симеоновско шосе" значително се подобри.

Заради това се предлага да бъде разкрита нова автобусна линия 97, която да се движи по следния маршрут: от метростанция „Фр. Ж. Кюри" (локално платно) - метростанция „Г. М. Димитров" - бул. „Г. М. Димитров" - бул. „Симеоновско шосе" -- ул. „Проф. Иван Странски" - ул. „Проф. Живко Сталев" - ул. „Георги Русев" и обратно по бул. „Симеоновско шосе" до метростанция „Фр. Ж. Кюри

Трябва да се проектират и разкрият 5 нови спирки:

·Спирка „Метростанция Фр. Жолио-Кюри“ - на бул. „Драган Цанков" при изхода на метростанция „Фр. Ж. Кюри" в посока Телевизионна кула;

· Спирка „Бл. 64, ж.к. Студентски град" на ул. „Живко Сталев" при бл. 64;

· Спирка „Ул. Тодор Йончев" - на ул. „Живко Сталев" при ул. „Тодор Йончев”;

· Спирка „Детска градина 190" - на ул. „Живко Сталев" при ул. „Едуард Генов";

·Спирка „Ул. Боян Боянов" - на ул. „Георги Русев" при ул. „Проф. д-р Боян Боянов".

Предстои да се разработи и нова организация на движението в локалното платно на бул. „Драган Цанков" между ул. „Никола Мирчев" и ул. "Фредерик Жолио Кюри", включваща обособяване на спирка, промяна в паркирането и посочността на улицата, както и да се забрани паркирането на ул. „Георги Русев" между ул. „Живко Сталев" и бул. „Симеоновско шосе".

„С пускането на новата автобусна линия, ще подобрим транспортното обслужване в „Малинова долина“, а с това се надяваме и все повече хора да предпочетат да използват градски транспорт пред личния си автомобил“, коментира общинският съветник и член на Комисията по транспорт Симеон Ставрев.

Предложенията ще бъдат гласувани на предстоящото заседание на градския парламент в четвъртък, а новата линия трябва да бъде пусната не по-късно от 1-ви декември.