СО произвела 5380 тона компост и 1437 МWh ток от зелени и хранителни отпадъци

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) отчете 5 380 тона компост и 1437 mWh електроенергия - произведени от предадените разделно отпадъци от началото на годината. По данни на завода, от 1 януари досега софиянци са предали 5513.26 тона хранителни (от които се произвежда ток), и 9499.460 тона зелени отпадъци (от които се произвежда компост).

Произведеният ток се продава на енергоразпределителните дружества, а компостът се използва за обогатяване на почвата в градските зелени площи.

Благодарение на реформата, проведена от екипа на Васил Терзиев, през 2024 година заводът отчете рекордно количество преработени хранителни отпадъци в инсталацията в Хан Богров - 8 413 тона, почти 17% повече от 2023 година, съобщи Столична община.

От началото на годината до края на август са съставени 455 фиша за нерегламентирано изхвърляне на хранителни отпадъци - с близо 20% повече от същия период за миналата година.

Столичната община напомня, че нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е нарушение по Закона за управление на отпадъците и се наказва с глоби от 300 до 1000 лв. за физически лица и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.

Биоотпадъците и органичните отпадъци, образувани от училища, детски градини, детски кухни, търговски обекти, пазари, ресторанти, заведения за обществено хранене, хотели и други, трябва да се събират разделно и да се предават директно на СПТО или на лицензирани фирми. Тези обекти са задължени да определят отговорни лица, да не смесват отпадъците и да ги предават за последваща преработка.

Гражданите, собственици на индивидуални сгради или управители на етажна собственост, могат да подадат заявление до районната администрация, за да се включат в системата за разделно събиране на хранителните отпадъци на Столична община. Заявлението трябва да бъде в свободен текст, прието след решение на Управителния съвет на етажната собственост, и да съдържа информация за очакваното дневно количество отпадъци. За абонати, които плащат пълната такса смет, услугата е безплатна.



През последните два месеца Столичният инспекторат е установил нерегламентирано изхвърляне на храни с изтекъл срок на годност в районите „Панчарево“, „Витоша“ и „Студентски“. Нарушенията са извършвани в късните часове и на отдалечени места. На установения нарушител в „Панчарево“ е наложена санкция в размер на 2000 лв. - десетки пъти повече от таксата, която е трябвало да заплати за предаване на отпадъците по регламентирания начин - в инсталацията.