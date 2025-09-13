Смело: Столична община пита софиянци за паркирането в града

OFFNews 13 септември 2025 в 10:13 378 3

Снимка БГНЕС/архив

По инициатива на кмета Васил Терзиев Столичната община стартира онлайн анкета, с която ще проучи нагласите и нуждите на гражданите и бизнеса по темата за паркирането в града, съобщиха от СО. 

Целта е чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София. Анкетата отнема не повече от 10 минути и е достъпна на следния линк: Попълнете анкетата тук

В нея жителите и представителите на бизнеса в София могат да изразят мнението си за:

· придвижването в града;

· причините за използване на автомобил;

· основните проблеми с паркирането;

· необходимите промени в платените зони;

· мерки като разширяване на зоните, промяна на цените и времетраенето на паркирането.

„Целта ни е да вземем най-справедливите решения, които отговарят на реалните нужди на гражданите и бизнеса“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Общината призовава анкета да бъде споделена с повече хора, близки и приятели, за да се събере максимално широко мнение.

    Koel

    13.09 2025 в 11:25

    Не е изненада, че столична община е сборище oлuгoфpeнu, нали?

    Koel

    13.09 2025 в 11:24

    Чудна анкета: колко още да увеличим зоните и цените им. Тъпо.
    Няма нужда от подход "направи го толкова скъпо, че никой да не кара в града.". Има нужда от много многоетажни паркинги из целия град, на ниски цени и много развит градски транспорт също на ниски цени. И много развита мрежа от пешеходни и велоалеи от всякъде до навсякъде.

    flatko

    13.09 2025 в 11:08

    Супер анкета - въпросът "Къде трябва да се разшири зелената зона" изисква поне един отговор. Дори и да съм избрал в предишен въпрос, че не искам разширяване на зоните.
     
