Смело: Столична община пита софиянци за паркирането в града

По инициатива на кмета Васил Терзиев Столичната община стартира онлайн анкета, с която ще проучи нагласите и нуждите на гражданите и бизнеса по темата за паркирането в града, съобщиха от СО.

Целта е чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София. Анкетата отнема не повече от 10 минути и е достъпна на следния линк: Попълнете анкетата тук

В нея жителите и представителите на бизнеса в София могат да изразят мнението си за:

· придвижването в града;

· причините за използване на автомобил;

· основните проблеми с паркирането;

· необходимите промени в платените зони;

· мерки като разширяване на зоните, промяна на цените и времетраенето на паркирането.

„Целта ни е да вземем най-справедливите решения, които отговарят на реалните нужди на гражданите и бизнеса“, каза кметът на София Васил Терзиев.

Общината призовава анкета да бъде споделена с повече хора, близки и приятели, за да се събере максимално широко мнение.