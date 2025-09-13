Смело: Столична община пита софиянци за паркирането в града

По инициатива на кмета Васил Терзиев Столичната община стартира онлайн анкета, с която ще проучи нагласите и нуждите на гражданите и бизнеса по темата за паркирането в града, съобщиха от СО.
Целта е чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София. Анкетата отнема не повече от 10 минути и е достъпна на следния линк: Попълнете анкетата тук
В нея жителите и представителите на бизнеса в София могат да изразят мнението си за:
· придвижването в града;
· причините за използване на автомобил;
· основните проблеми с паркирането;
· необходимите промени в платените зони;
· мерки като разширяване на зоните, промяна на цените и времетраенето на паркирането.
„Целта ни е да вземем най-справедливите решения, които отговарят на реалните нужди на гражданите и бизнеса“, каза кметът на София Васил Терзиев.
Общината призовава анкета да бъде споделена с повече хора, близки и приятели, за да се събере максимално широко мнение.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4818
3
13.09 2025 в 11:25
4818
2
13.09 2025 в 11:24
Няма нужда от подход "направи го толкова скъпо, че никой да не кара в града.". Има нужда от много многоетажни паркинги из целия град, на ниски цени и много развит градски транспорт също на ниски цени. И много развита мрежа от пешеходни и велоалеи от всякъде до навсякъде.
13794
1
13.09 2025 в 11:08
Инвеститори в Исторически парк обкръжиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе
Убиецът на Чарли Кърк гравирал патроните си с антифашистки лозунги, още го издирват
Ето кои подадоха документи за генерален директор на БНТ
Убиецът на Чарли Кърк гравирал патроните си с антифашистки лозунги, още го издирват
Даниел Вълчев: Защо е нужно Благомир Коцев да е под стража, къде ще избяга?
Денков: Българите не са роби и няма да търпят двама дебелаци да държат невинни хора в затвора
Денков: Българите не са роби и няма да търпят двама дебелаци да държат невинни хора в затвора