След почивните дни: Тапа над 3 км блокира АМ Струма

Над 3 километра задръстване е блокирала магистрала „Струма“ край Кресна заради прибиращите се след поредицата почивни дни, предаде Нова ТВ.

Задръстването се е образувало още около обяд, като оттогава поддържа постоянна дължина от около 3 километра.

Силно натоварени остават и второстепенните пътища в района, като преминаването през Кресна се забавя от пешеходни пътеки и автомобили, които спират и тръгват.

След преминаване на града, в Кресненското дефиле движението се нормализира, а в района на Симитли няма задръствания и тапи.