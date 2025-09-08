След почивните дни: Тапа над 3 км блокира АМ Струма

Над 3 километра задръстване е блокирала магистрала „Струма“ край Кресна заради прибиращите се след поредицата почивни дни, предаде Нова ТВ.
Задръстването се е образувало още около обяд, като оттогава поддържа постоянна дължина от около 3 километра.
Силно натоварени остават и второстепенните пътища в района, като преминаването през Кресна се забавя от пешеходни пътеки и автомобили, които спират и тръгват.
След преминаване на града, в Кресненското дефиле движението се нормализира, а в района на Симитли няма задръствания и тапи.
08.09 2025 в 21:09
