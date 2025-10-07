Съветник: В Люлин и Красно село вече разбиват и контейнерите за дрехи

В Люлин и Красно село вече разбиват и контейнерите за дрехи. 

Така работи мафията, за да ви вземе два пъти повече пари за сметосъбирането. Ние обаче няма да им се дадем и няма да позволим софиянци да плащат данък корупция, съобщи общинският съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев тази сутрин във фейсбук. 

Десетки бусове и дори каруци докарват едрогабаритни боклуци кой знае откъде точно в Люлин и Красно село. Точно в районите, за които кметът на София не иска да подпише договор с абсурдно високи цени с фирми на Таки, информира снощи той. 

Кризата със сметоизвозването в София навлиза в третия си ден. Общинският съветник от „Демократична България“ Димитър Петров заяви по бТВ: Вярвам, че до средата на следващата седмица ситуацията ще бъде овладяна и тази тема ще остане в миналото. Той обясни, че обществената поръчка е обявена още през март, но процедурата е забавена от Агенцията по обществени поръчки с три месеца, въпреки че по закон срокът е две седмици.

От БСП обаче са категорични, че кризата е резултат от забавени решения на кмета. Общинският съветник Еньо Савов заяви, че от самото начало левицата е предлагала по-голяма част от районите да бъдат поверени на общинското дружество. То трябваше да бъде укрепено навреме, за да поеме повече райони и да се прекрати зависимостта от частни фирми с неясни собственици и интереси, заяви той. 

