РИОСВ отне защитени видове змии, отглеждани незаконно в частен дом в София

Регионалната инспекция по околната среда и водите отне защитени видове змии, отглеждани незаконно в частен дом в София.

Експерти на РИОСВ – София извършиха съвместна проверка с представители на община “Враждебна” след постъпили сигнали за отглеждане на змии в частен имот.

Открити са два екземпляра от вида кралски питон (Python regius) и един екземпляр от вида смок мишкар (Elaphe longissima).

Кралският питон е вид, включен в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), а смокът мишкар е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), като отглеждането му в домашни условия е забранено.

Установено е, че животните не са били регистрирани и не притежават необходимите документи за произход. Змиите са отнети и със заповед на директора на РИОСВ – София са настанени в спасителен център „Зоологическа градина – София“.

Срещу притежателя на животните са предприети административно-наказателни мерки.