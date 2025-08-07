Промяна в организацията на движение на ''Хемус''

Днес и утре (7 и 8 август), между 8:00 ч. и 16:00 ч., заради премахване на крайпътна растителност, се променя организацията на движение на автомагистрала „Хемус“ в посока София в участъка от 42 до 50 км. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, където ще бъде разположена нужната техника. По време на работата трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активна и изпреварваща лента.

АПИ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи.