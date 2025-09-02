Проф. Рачев: Слънце до 15 септември, малко дъжд, колкото да не е скучно

OFFNews 02 септември 2025 в 08:06 1570 0
Проф. Георги Рачев

Снимка БГНЕС/архив
Проф. Георги Рачев

Слънчево, топло и сухо време предстои до първия учебен ден, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ. 

Много топлина и малко валежи. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер, каза още климатологът.

„Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа“, обясни той. През празничните дни около 6 септември времето ще е хубаво в цяла Европа.

„Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена“, заяви проф. Георги Рачев. Морето обаче е много чисто, подчерта той. 

Дъжд, колкото да не е скучно, обобщи той.  

 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България