Проф. Рачев: Слънце до 15 септември, малко дъжд, колкото да не е скучно

Слънчево, топло и сухо време предстои до първия учебен ден, прогнозира проф. Георги Рачев по бТВ.
Много топлина и малко валежи. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер, каза още климатологът.
„Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа“, обясни той. През празничните дни около 6 септември времето ще е хубаво в цяла Европа.
„Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена“, заяви проф. Георги Рачев. Морето обаче е много чисто, подчерта той.
Дъжд, колкото да не е скучно, обобщи той.
