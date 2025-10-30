Приключи ремонтът на АМ ‘’Тракия’’ в платното за София край Пазарджик

Движението в посока София по ремонтирания участък на автомагистрала "Тракия" между 90-ия и 98-ия километър в област Пазарджик ще бъде напълно възстановено в четвъртък, 30 октомври, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".
Вчера завърши полагането на пътната маркировка и трафикът преминава без ограничения по обновеното трасе.
Ремонтът на осемкилометровата отсечка приключи миналата седмица. Пътният участък е с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване и модернизирани ограничителни системи.
Работите по АМ "Тракия" продължават в платното за Бургас и в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен. В зоните на ремонт е разрешено преминаване в аварийната лента.
Въпреки ограниченията, продължават рекордите за скорост по трасето. 15 шофьори са заснети да карат със средна скорост над 200 километра в час.
Рекордьорът е минал със средна скорост 248 километра в час. На същия пътен участък са засечени и шофьори с 223 и 222 километра в час средна скорост.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Един на всеки петима белгийци страда от психично заболяване
Правителството назначи авиокомпания ГъливЕър да оперира две въздушни линии до Пакистан
''Магнитски е едно твърдение!'' Страшен отпор в НС на предложение санкционирани за корупция да не са във властта
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята