Приключи ремонтът на АМ ‘’Тракия’’ в платното за София край Пазарджик

Движението в посока София по ремонтирания участък на автомагистрала "Тракия" между 90-ия и 98-ия километър в област Пазарджик ще бъде напълно възстановено в четвъртък, 30 октомври, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Вчера завърши полагането на пътната маркировка и трафикът преминава без ограничения по обновеното трасе.

Ремонтът на осемкилометровата отсечка приключи миналата седмица. Пътният участък е с нова асфалтова настилка, подобрено отводняване и модернизирани ограничителни системи.

Работите по АМ "Тракия" продължават в платното за Бургас и в още два участъка в областите Стара Загора и Сливен. В зоните на ремонт е разрешено преминаване в аварийната лента.

Въпреки ограниченията, продължават рекордите за скорост по трасето. 15 шофьори са заснети да карат със средна скорост над 200 километра в час.

Рекордьорът е минал със средна скорост 248 километра в час. На същия пътен участък са засечени и шофьори с 223 и 222 километра в час средна скорост.