Преобразиха подлез на Орлов мост, пана вместо драсканици по стените

Пълното обновяване на втория подлез на „Орлов мост“, който свързва Княжеската градина с ул. „Сан Стефано“, приключи тази седмица. Проектът е част от мащабната инициатива на кмета Васил Терзиев за цялостно преобразяване на подлезите в София от тъмни и опасни в осветени и сигурни пространства, съобщи Столична община.

Общата стойност на инвестицията, с която е мястото е напълно обновено, в около 150 хил. лв.

Вместо да се поставя скъп и нетраен окачен таван, както се е правило досега, е възстановен оригиналният, което е над 10 пъти по-евтино и много по-устойчиво на вандализъм и съответно по-безопасно.

Поставено е изцяло ново, енергоспестяващо LED осветление.

Възстановено е видеонаблюдението. Системата, която не е работила повече от три години, е напълно обновена и подновена, за да се осигури безопасността на гражданите.

На мястото на незаконните драсканици по стените на подлеза вече има 20 арт пана, част от които са с творби на талантливи деца от социалните услуги на Столична община, а другите – с вдъхновяващи цитати.

„В устойчивия ремонт на подлеза вложихме около 150 хил. лв. За сравнение – при стария начин на работа, подобен ремонт е възлизал на около 1,5 млн. лв.“, заяви кметът на София Васил Терзиев. „Благодаря на хората на кмета на район „Средец“ Трайчо Трайков за съвместната работа и качественото изпълнение на проекта.“

„Това е нашият преход от реактивен към проактивен подход. Промяната изисква време и последователност, но аз вярвам, че добрите резултати идват с последователни действия. Следващите няколко подлеза, които ще възстановяваме заедно с районните кметове, са в „Изгрев“, „Оборище“, „Подуяне“ и този пред Спортната палата“, допълни Терзиев.