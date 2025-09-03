Пожар в София, гори склад в Илиянци

Пожар е избухнал в склад за фолио в столичния квартал "Илиянци". Сигналът за пламъците е подаден около 5:30 часа, съобщи Нова тв.

Няма пострадали хора. Димът се вижда и от съседните жилищни комплекси.

На място са изпратени 5 пожарни с 15 служители. Площта на склада е около 1000 кв. м.

Пожарът вече е локализиран в рамките на едно хале, но все още не е потушен напълно, съобщи БНР.