Паднал клон уби 78-годишен в Пловдив

Мъж на 78 г. е починал в болницата снощи, където е откаран за лечение, след като върху него падна голям клон.
Това съобщиха от Община Пловдив, цитирана от БТА. За инцидента потвърдиха и от Областната дирекция на МВР-Пловдив.
На 23 август около 11 ч. на тел. 112 е бил получен сигнал за счупил се голям клон на дърво на ул. „Марица-Север“.
Клонът е затиснал възрастния мъж, който е седял на пейка. Наложила се е намесата на екип от пожарната, за да бъде изваден, а след това пострадалият е транспортиран с линейка в болница.
По данни на район „Северен” за конкретното дърво не са постъпвали сигнали, че е опасно.
Екипи от кметството започват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района.
От общината призоваваха гражданите да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации.
