Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

OFFNews 06 септември 2025 в 12:36 591 1
Снимка БГНЕС/Лили Тоушек
Паметник на генерал Владимир Вазов - изтъкнат военачалник, героят от боевете при Дойран по време на Първата световна война, а по-късно и кмет на столицата, бе открит в София. 

Монументът е на столичния булевард, който носи неговото име. Паметникът е дело на скулптора Борис Борисов. 

На събитието присъстваха кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, зам.-министърът на културата Тодор Чобанов, изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров, общински съветници и граждани.

Проектът е реализиран по инициатива и с дарителската подкрепа на „Сиела Норма“. Поставянето му е одобрено с решение на Столичния общински съвет.

Нека този паметник бъде не просто спомен, а вдъхновение. Ген. Владимир Вазов е велик българин, чиято памет трябва да почитаме и чието дело не трябва да оставяме в небитието, каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на монумента. Терзиев посочи, че паметникът не е само жест на историческа благодарност, а послание към всички нас за гражданска отговорност, професионализъм и личен морал.

Ген. Владимир Вазов е не само велик воин, той е и строител на съвременна България, заяви министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той добави, че като градоначалник на София ген. Вазов има изключително значение за придаване на европейския облик на столицата – от градския транспорт и неговата модернизация през изграждането на познатите ни до днес градски и културни институции, поставя началото на строителството на Рилския водопровод и слага край на политическите чистки в Общината. 

Ген. Владимир Вазов е един от най-великите съвременни пълководци и един от най-великите кметове на София, каза Веселин Тозоров. 

    alfakentavur

    06.09 2025 в 13:26

    Браво! Жалко, че при откриването не е било направено жертвоприношене на 140 копейки :(
     
