Никола Рахнев, Гората.бг: Хората направиха нещо велико. Увеличаваме капацитета за почистване на София с над 30%

Това, което направиха хората, е велико - увеличаваме капацитета за почистване на София с над 30%, заяви пред Нова телевизия създателят на "Гората.бг" Никола Рахнев.

След възникналата криза със сметопочистването и извозването на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село" екологичната фондация организира кампания, с която в рамките на 24 часа събра пари за два камиона за извозване на боклук.

Никола Рахнев заяви, че България е пълна с добри хора – будни, високоинтелигентни, с прекрасен личен морал, които показват с примера си какво трябва да се случи.

„Имах колебания дали да направя кампанията. Свързах се със Столична община (СО) и ги попитах от какво имат нужда първоначално. Решихме, че най-важното са камиони за почистване. Попитах 320 000 души в групата ни дали трябва да подкрепим общината. 95% отговориха положително, което беше изненадващо висок процент“, разказа той.

Общата сума на събраните дарения от 2230 дарители достигнала впечатляващите 345 хиляди лева, като първите 80 хиляди лева се набрали за 18 часа. В рамките на два дни се събират 270 000 лева.

Единият камион струва 51 600 лева с ДДС и транспорта от Австрия, а общо двата камиона заедно с допълнителните такси и разходи за регистрация възлизат около 110 хиляди лева.

Сред дарителите има както големи суми, така и символични. Най-голямото дарение е от 27 000 лева, а най-малкото – 2 лева.

"Ще подарим кофи за разделно събиране на отпадъци на над 70 000 домакинства в София и ще ги научим как да ги използват. Ще направим кампания с участието на известни личности и интерактивни игри", каза още Никола Рахнев.