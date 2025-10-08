Хората vs. мафията - вижте как софиянци помагат в кризата с боклука (снимки)

Доброволци от Сдружение "Лагера" и ДФ „София“ (доброволците за бедствия на общината) организираха почистване около кофите за боклук в ж.к. ''Лагера'', сигнализира читател на OFFNews.
Те събират отпадъците в чували и ги извозват до големите контейнери на улица "Житница".
Много жители на района са се включили в инициативата, като опаковат боклука, за да улеснят извозването му. Други пък посрещат доброволците с разбиране и търпеливо изчакват, без да се оплакват, че улицата е временно блокирана.
До кризата в столичните райони "Люлин" и "Красно село" се стигна, след като няколко от фирмите кандидати се оттеглиха от конкурс, след оказан натиск и подпалени камиони, а другите предложиха оферти в пъти над досегашната цена. Кметът на София отказа да сключи такъв договор, който би вдигнал чувствително такса "смет".
Много граждани и дори политици се включиха в доброволчески акции за извозване на боклука. В социалните мрежи и във фейсбук групите на двата района се публикуват и графици за доброволческите акции. В тях се включиха Лазар Радков от инициативата "Капачки за бъдеще", "Спасителен клуб за бъдеще", депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова, бившият депутат от БСП и бивш правосъден министър Крум Зарков и много граждани.
08.10 2025 в 13:18
08.10 2025 в 13:14
