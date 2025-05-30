НАТФИЗ с филиал в Бургас с две бакалавърски и 4 магистърски програми

Министърът на образованието Красимир Вълчев предлага Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" да разкрие филиал в Бургас.

Проектът за постановление на МС се базира на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. През февруари Общинският съвет в Бургас подкрепи разкриване на такъв филиал по искане на Академичния съвет на висшето училище.

Бургас е водещ културен център с богати театрални и филмови традиции, свързан с имената на изтъкнати актьори като Апостол

Карамитев и Георги Калоянчев. Градът привлича млади хора и осигурява достъпна среда за обучение, което улеснява студентите от семейства с по-ниски доходи. Освен това филиалът ще допринесе за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 г., пише в мотивите към предложението на просветния министър.

Студентите във филиала ще се обучават по специалностите „Актьорство за драматичен театър“ (ОКС „бакалавър“, 4 години, редовно обучение); „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“ (ОКС „магистър“, 1 година, редовно обучение); „Публична реч“ (ОКС „магистър“, 1 година, редовно обучение); "Анимация“ (ОКС „бакалавър“, 4 години, редовно обучение); „Мениджмънт в екранните изкуства“ (ОКС „магистър“, 1 година, редовно обучение) и „Анимационна режисура“ (ОКС „магистър“, 1 година, редовно обучение).

Предвидено е учебният процес във филиала в Бургас да се обезпечава от десетчленен състав на основен трудов договор в университета, като при необходимост ще се привличат и хонорувани преподаватели, както и ще бъдат разкрити нови щатни места. НАТФИЗ привлича и гост-преподаватели по граждански договори – експерти в театралното и филмовото изкуство, които се избират по предложения на катедрите и се

одобряват от факултетни и академични съвети.

Въз основа на подписан Меморандум за сътрудничество с НАТФИЗ Община Бургас предоставя материална база за филиала в града, включваща зрителни и многофункционални зали, кабинети и гримьорни в културни центрове. Тези помещения са отдадени безвъзмездно за период от 10 години, което осигурява стабилност и възможност за дългосрочно развитие на учебния процес.

Перспективите за разширяване включват използването на модерни пространства в Конгресния център на пристанище Бургас и новоизградения Международен

младежки център. Те ще се използват както за учебни цели, така и за настаняване на студенти, създавайки оптимални условия за обучение и творческа работа. За предложения проект на акт не са необходими допълнителни финансови средства и не се предвиждат допълнителни финансови разходи, което не води до въздействие върху държавния бюджет, пише още в предложението до правителството на министър Красимир Вълчев.

По-рано тази година беше внесено предложение за откриване на фармацевтичен факултет към Бургаския държавен университет "Асен Златаров" по желание на ректора на университета. В Бургас вече има филиали на Софийския университет и на Националната художествена академия.