Над 380 кучета и техните стопани превзеха София в празничното бягане с Purina и „Нестле за Живей Активно!“

София се изпълни с лай, пухкави опашки и усмивки, когато над 380 кучета и техните стопани застанаха рамо до рамо за старта на тандемен спринт, организиран като част от „Голямото цветно бягане“ – събитие, отбелязващо 20-сезонен юбилей на инициативата на Нестле България - „Нестле за Живей Активно!“. Събитието донесе не само незабравими мигове, но и добрина – благодарение на активното участие на четириногите приятели и техните собственици, Purina ще дари 1 тон висококачествена храна за животни в приюти.

По трасето можеха да се видят както истински шампиони, така и пухкави ентусиасти, които просто се радваха на движението. Част от кучетата финишираха гордо до стопаните си, а други – като едно упорито йорки – предпочетоха да прекосят финалната линия в обятията на своите хора.

Големият победител в тазгодишното тандемно бягане стана хъскито Оби Уан, което бе залято от аплодисменти и любов на сцената, където получи заслужената си награда и много прегръдки. На второ място се нареди елегантен пудел, който показа, че изисканата прическа съвсем не пречи на скоростта, а трето място си заслужи пухкавият представител на една много обичана порода – породата „любов“.

Финалът на бягането бе запечатан с вълнуваща церемония, на която награди връчиха Асен Аролски – професионален треньор на кучета и дългогодишен посланик на връзката между хора и животни, д-р Георги Харизанов – Експерт Бизнес Развитие, Специализиран канал, както и олимпийската шампионка Екатерина Дафовска, която получи и специален подарък за своето хъски, осигурен от Purina.

Марката на Нестле бе подготвила специални изненади за първите три двойки победители – Pro Plan раници, бутилки за вода и висококачествена храна за кучета, както и купички за храна, с които подчерта ангажимента си към здравето и щастието на любимците, а Симона Дянкова – олимпийската ни медалистка по художествена гимнастика и част от голямото семейство на „Нестле за Живей Активно!“, посрещаше всяко куче до сцената с усмивка и прегръдка.

„Когато видиш всички хора и техните любимци как дават всичко от себе си, за да може да помогнат на кучета в нужда, разбираш че това не е просто бягане, а мисия, която споделяме заедно!“ коментира Асен Аролски.

Тазгодишното участие на Purina премина под надслов „Тичайте заедно, грижете се заедно. Всяка активна лапа храни приятел“. Всяко участие на стопанин и куче и всяко успешно изпълнено предизвикателство в зоната на Purina се равняваше на 1 кг дарена храна за приюти. Така благодарение на всички пухкави участници и техните хора бяха събрани над 500 кг храна, а организаторите от Purina обещаха да удвоят количеството и да дарят общо 1 тон висококачествена храна за животни в нужда.