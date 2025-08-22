Майката на пострадалата от АТВ: Дъщеря ми няма шанс, Марти мърда ръчичката си

OFFNews 22 август 2025 в 08:09 10515 6

Снимка БГНЕС/архив

Близки на 35-годишната жена, която пострада при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг и е на командно дишане, се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас. Протести има и в София, Пловдив срещу решението на съда за „домашен арест“ на 18-годишния Никола Бургазлиев, който удари с АТВ петима души в курорта. 

Съдът решава днес дали да го остави в ареста.  

„Децата отидоха просто на почивка. На четвъртия ден, преди да си тръгнат, се случва злополуката“, разказа Златка Соколова, майка на пострадалата Христина и баба на момченцето, пострадало тежко при злополуката. 

„Лекарите казаха, че дъщеря ми няма никакъв шанс. Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил“, каза тя и благодари на лекарите, които се грижат за тях. „Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми – смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът“, каза братът на жената.

Бащата на Христина каза за 18-годишния младеж: „За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора – това е нещо ужасно.“ 

Те искат най-суровото наказание за 18-годишния младеж, причинил инцидента. Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл. По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане. 

Михаела Танчева, която организира протеста в Пловдив, заяви: „Искаме справедливост и задържане под стража. Аз не познавам лично семейството, но за мен не е нормално да пратиш двама души в кома, единият вече в клинична смърт, и да си седиш вкъщи и да си обвинен за средна телесна повреда“. 

„Двама мои близки са с опасност за живота и стоят безжизнени в болнични стаи и се борят за живота си, а той си е вкъщи, сякаш нищо не се е случило. Държим и родителите му да бъдат отстранени от системата на МВР до приключване на делото, защото нас ни притеснява, че ще повлияят на разследването“, казва Любомир Соколов, първи братовчед на Христина. 

    Vitorio

    22.08 2025 в 13:05

    -0
    +0
    МВР милиционерската мафия убива и съсипа държавата! Ченгесарите са привилегирована каста олигофрени, до един престъпници с престъпни физиономии, без душа и без сърце, но най вече без мозък...това са прословутите свински черва на свинята Пеевски (който нито е бизнесмен нито депутат, а просто едно дебело внуче на дядо от ДС)!
    Ето защо сме толкова зле и никога няма да се оправим, с елит от безмозъчни ушати силоваци, това перспективата- роднина милиционер роднина милиционер!
    П.П Гордея се, че никога не съм познавал, говорил или общувал с български милиционери и техните деца! От далеч са ме отвращавали винаги, дано бъдат проклети те и ти техните престъпни семейства!

    3243

    5

    user4eto

    22.08 2025 в 12:08

    -0
    +0
    Държавата на тиквата и шопара, продължавайте да гласувате за ********** и това ще стане ежедневие.

    24568

    4

    dolivo

    22.08 2025 в 10:47

    -0
    +0
    следствието ще предостави документи на прокурора с явни грешки, които адвокат 1ви курс без стаж ще обори и изчисти обвиняемите.

    да вдигнат повече шум, че да ги досрамее популистките министри и да бутнат за някаква минимална присъда аджеба

    гарван на гарван око не вади.

    542

    3

    Октим

    22.08 2025 в 09:50

    -0
    +23
    Доживотна присъда за селското идиотче, майка му и баща му неграмотните милиционери, както и за адвоката му! Това би трябвало да се случи!

    4065

    2

    Moholovka

    22.08 2025 в 09:41

    -0
    +5
    Лошото е, че се концентрира вниманието само върху младежа, който колкото и виновен да е, едва ли е искал това да се случи. Истинският проблем за мен е предлагането на подобни колички, които спокойно се карат в пешеходини зони. Никъде не видях кой е собственика на този атракцион, легално ли е, какъв контрол се налага към ползвателите. Те може да са пияни, надрусани, неадкватни...

    -2874

    1

    Владè

    22.08 2025 в 09:23

    -13
    +0
    А 240 нар. предств. Привителство близач на пооски гивми файф, полюцейски синдикат с " правилна " позиция ниско снишена , няколко бона бонбона заплата , бий под колоните, събирай таксата от Студенсткия град, продавай с патрулката " райска газ" , закръгляевай паръта, ново лято иде . От "атрикционите на муртрите и от там покапва нагоре по джераркията, защо да си ги забраняваме? Нали са " чужди деца" посърадалите . И Трейс по нещо клъвва и тон дончефф рода и тя май, а на далавярата бъгаря лети със скоростта на китайска тортинетка. А заплата Им дето Им я робува цел нарот и тя е добръ. Комонозам ( днеска за екотот, утре ако остане за нáродот).
     
