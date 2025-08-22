Майката на пострадалата от АТВ: Дъщеря ми няма шанс, Марти мърда ръчичката си

Близки на 35-годишната жена, която пострада при инцидента с АТВ в „Слънчев бряг и е на командно дишане, се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас. Протести има и в София, Пловдив срещу решението на съда за „домашен арест“ на 18-годишния Никола Бургазлиев, който удари с АТВ петима души в курорта.

Съдът решава днес дали да го остави в ареста.

„Децата отидоха просто на почивка. На четвъртия ден, преди да си тръгнат, се случва злополуката“, разказа Златка Соколова, майка на пострадалата Христина и баба на момченцето, пострадало тежко при злополуката.

„Лекарите казаха, че дъщеря ми няма никакъв шанс. Марти мърда от време на време ръчичка, но още не се е събудил“, каза тя и благодари на лекарите, които се грижат за тях. „Лекарите просто изчакват момента, в който сърцето ѝ ще спре да се повлиява от медикаментите и ще настъпи най-лошото за сестра ми – смърт. Те не казват период, но ми казаха, че със сигурност това ще е изходът“, каза братът на жената.

Бащата на Христина каза за 18-годишния младеж: „За мен е просто терорист. Не трябва да е под домашен арест. Да се врежеш в тълпа и да убиеш хора – това е нещо ужасно.“

Те искат най-суровото наказание за 18-годишния младеж, причинил инцидента. Адвокатът на семейството заяви, че трябва да бъде повдигнато обвинение за умисъл. По думите му оттук нататък обвинението трябва да бъде между 15 и 20 години затвор или да има възможност за доживотен затвор. Това ще бъде и тяхното искане.

Михаела Танчева, която организира протеста в Пловдив, заяви: „Искаме справедливост и задържане под стража. Аз не познавам лично семейството, но за мен не е нормално да пратиш двама души в кома, единият вече в клинична смърт, и да си седиш вкъщи и да си обвинен за средна телесна повреда“.

„Двама мои близки са с опасност за живота и стоят безжизнени в болнични стаи и се борят за живота си, а той си е вкъщи, сякаш нищо не се е случило. Държим и родителите му да бъдат отстранени от системата на МВР до приключване на делото, защото нас ни притеснява, че ще повлияят на разследването“, казва Любомир Соколов, първи братовчед на Христина.