Домашен арест за младежа, който блъсна с АТВ петима в Слънчев бряг

Районният съд в Несебър определи мярка за неотклонение "домашен арест" с "гривна" на 18-годишния водач на АТВ, който блъсна петима пешеходци на тротоар в Слънчев бряг в четвъртък.

Основните мотиви на съда са "младата възраст на обвиняемия, чистото му съдебно минало, липсата на криминални регистрации, направеното самопризнание и оказаното пълното съдействие на органите на реда". Случаят е квалифициран от прокуратурата като особено тежък.

Сред пострадалите са три деца. Всички ранени бяха приети в болница. Едно от децата и неговата майка са в отделение "Реанимация" в критично състояние и опасност за живота.

Обвиняемият Никола Бургазлиев наскоро е навършил 18 години и предстои да бъде ученик в дванадесети клас.

По време на съдебното заседание стана ясно, че Бургазлиев е дал кръв и урина на доброволно вземане на образци за сравнително изследване, необходими за извършване на физикохимична експертиза. Отделно се установява от свидетелските показания, че обвиняемият е бил тестван на място с „Дръг тест“ за употреба на наркотични вещества, както и за употреба на алкохол с „Алкотест дрегер“. Направените тестове са дали отрицателен резултат.

Определението на Районен съд – Несебър подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд - Бургас.

Родителите на Никола Бургазлиев са служители на МВР, припомня БТА.