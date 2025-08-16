Домашен арест за младежа, който блъсна с АТВ петима в Слънчев бряг

Слънчев бряг

Слънчев бряг

Районният съд в Несебър определи мярка за неотклонение "домашен арест" с "гривна" на 18-годишния водач на АТВ, който блъсна петима пешеходци на тротоар в Слънчев бряг в четвъртък.

Основните мотиви на съда са "младата възраст на обвиняемия, чистото му съдебно минало, липсата на криминални регистрации, направеното самопризнание и оказаното пълното съдействие на органите на реда". Случаят е квалифициран от прокуратурата като особено тежък.

Сред пострадалите са три деца. Всички ранени бяха приети в болница. Едно от децата и неговата майка са в отделение "Реанимация" в критично състояние и опасност за живота. 

Обвиняемият Никола Бургазлиев наскоро е навършил 18 години и предстои да бъде ученик в дванадесети клас.

По време на съдебното заседание стана ясно, че Бургазлиев е дал кръв и урина на доброволно вземане на образци за сравнително изследване, необходими за извършване на физикохимична експертиза. Отделно се установява от свидетелските показания, че обвиняемият е бил тестван на място с „Дръг тест“ за употреба на наркотични вещества, както и за употреба на алкохол с „Алкотест дрегер“. Направените тестове са дали отрицателен резултат.

Определението на Районен съд – Несебър подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд - Бургас.

Родителите на Никола Бургазлиев са служители на МВР, припомня БТА.

    1948

    1

    craghack

    16.08 2025 в 21:37

    -0
    +0
    Тоз юнак утрепа двама души и рани още 3-ма, но го пускат под домашен арест. Кмета на Варна една жена чула, че май някой бил казал, че искал подкуп и търка нара в килията. Браво! А междувременно новият закон на ГЕРБ предвижда за този юнак 10 години затвор като минумум, че може и доживот. Да се хванем ли на бас, че за него няма да бъде приложен, но за цигането от автобуса ще бъде.
     