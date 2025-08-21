В мозъчна смърт е жената, ударена от АТВ в Слънчев бряг

35-годишната Христина, която беше пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в критично състояние, което се е влошило през последните дни.

Мозъкът на жената е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти, съобщи БНТ.

4-годишното ѝ момченце също остава в тежко състояние.

Другите две деца, които пострадаха при инцидента на 14 август, са изписани от болницата.

Инцидентът е отпреди седмица, когато 18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. Пострадалите бяха настанени в бургаската университетска болница. Тийнейджърът, причинил катастрофата бе освободен под домашен арест.

Оказа се, че бащата на шофьора е полицай в Несебър, а майката работи в съда.