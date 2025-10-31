Издирваното 15-годишно момиче е открито в добро състояние

Издирваното 15-годишно момиче от Благоевград е открито в добро физическо и психическо здраве.
Мария-Кристина Капитанска бе обявена за издирване вчера (30 октомври), след като три дни е била в неизвестност. Последно близките ѝ са я видели на 27 октомври.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Швейцарските медии: Тръмп вероятно се опитва да свали Мадуро от власт
''Невинен до доказване на противното'': как публичният процес изпревари съдебния по случая ''Росен Белов''
Белгия заплаши Кремъл: Ще изтрием Москва от лицето на земята
5 кг злато за Гешев, 1 кг за спецпрокурора ''Митко'': Бившата на Пепи Еврото свидетелства срещу него