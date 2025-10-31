Издирваното 15-годишно момиче е открито в добро състояние

OFFNews 31 октомври 2025 в 16:35 697 0
Мария-Кристина Капитанска

Снимка МВР-Благоевград
Мария-Кристина Капитанска

Издирваното 15-годишно момиче от Благоевград е открито в добро физическо и психическо здраве.

Мария-Кристина Капитанска бе обявена за издирване вчера (30 октомври), след като три дни е била в неизвестност. Последно близките ѝ са я видели на 27 октомври.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Борисов се скъса от срещи с хора, свързани с Щатите, в опити да изкара Пеевски от Магнитски