Издирваното 15-годишно момиче е открито в добро състояние

Издирваното 15-годишно момиче от Благоевград е открито в добро физическо и психическо здраве.

Мария-Кристина Капитанска бе обявена за издирване вчера (30 октомври), след като три дни е била в неизвестност. Последно близките ѝ са я видели на 27 октомври.