Язовир ''Жребчево'' пресъхва, нивото му е под 19%

OFFNews 27 септември 2025 в 08:51 962 0
Жребчево

Снимка БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ
Язовир Жребчево

Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско – малко под 19%. Основна причина за това е продължителната суша, а ситуацията създава пряк риск за напояването на земеделските земи в Сливенско и Ямболско.

"Жребчево" е пети по обем и четвърти по площ язовир в България. Изграден е на река Тунджа пред 1965 година, предимно за напояване.

20 години две семейства от Стара Загора идват на риболов и казват, че не помнят "Жребчево" толкова празен.

"Жребчево" ли? Няма вода, голяма суша е. Преди беше до онази круша ей там, беше пълно с вода, сега. Сега дойдохме сутринта, с 20 см водата спадна", обяснява Слави Гочев пред бТВ.

