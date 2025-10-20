ЕС вече признава сертификатите на речните ни капитани

След намесата на омбудсмана ЕС призна капитанските сертификати на български речни капитани, обявиха от институцията.

Така е решен дългогодишен проблем, свързан с признаването на капитанските сертификати на български речни капитани при проверки от европейските власти.

Проблемът беше породен от техническа несъвместимост на QR кода, издаван в българските удостоверения за професионална квалификация, който можеше да бъде разчитан единствено от националните органи. Това поставяше нашите капитани в невъзможност да докажат своята правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища на Европейския съюз и затрудняваше упражняването на техния труд, посочва омбудсманът Велислава Делчева.

След постъпила жалба Изпълнителна агенция „Морска администрация“ извърши външна проверка на всички видове идентификация на свидетелствата – по QR код, CID и име на притежателя. Агенцията е потвърдила, че техническите проблеми по междурегистровия обмен между българската и европейската система са напълно отстранени. Към момента всички морски лица, посочени в жалбата, вече са видими в базата данни на Европейския съюз.

Капитанските сертификати на българските речни капитани вече се разпознават автоматично при проверки в целия ЕС, което гарантира признаването на тяхната професионална квалификация.

Българските капитани изпратиха писмо на благодарност до омбудсмана, в което заявяват: „Преди няколко месеца, благодарение на вашата помощ, нашите капитански сертификати бяха признати от европейските власти. Вие бяхте в основата на това QR кодът да бъде разпознаваем за европейската база данни. Искрено ви благодарим за всичко, което направихте за нас“, пишат те, цитирани от пресцентъра на омбудсмана.