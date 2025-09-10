Елфите и БОЕЦ: Дани Митов е лъжец! Разкриха ново видео от нощта на побоя в Русе и липсващ пътен знак

"БОЕЦ" и BG Elves публикуваха нови доказателства на тезата си, че вътрешният министър Даниел Митов лъже за побоя над полицейския началник в Русе Николай Кожухаров на 4 септември.
Преди около два часа "БОЕЦ" публикува ново видео от нощта на побоя с полицейския в Русе:
От гражданското движение твърдят, че записът доказва, че вътрешният министър Даниел Митов лъже, като казва, че няма други записи от нощта на инцидента.
Публикуваният запис на страницата на "БОЕЦ" във Фейсбук е едва 5-секунден, но, изглежда е направен от бодикамера на полицай - гледната точка е от съответната височина.
Същевременно от организацията BG Elves публикуваха в социалните мрежи любопитни кадри, които показват, че денят след инцидента на въпросното място се е появил пътен знак за ограничение:
Утре вечер от 18 часа в София ще има протест, организиран от "БОЕЦ", с искане на оставката на Даниел Митов като вътрешен министър.
По-рано днес по време на брифинг в МС Даниел Митов отказа да поеме отговорност по случая, казвайки: "Сериозно ли е да подам оставка, когато МВР няма никаква вина".
-2874
4
10.09 2025 в 17:43
3420
3
10.09 2025 в 17:15
Оставка за буратино !!!
4000
2
10.09 2025 в 16:26
-1300
1
10.09 2025 в 16:25
Бандитът бойко борисов не е сам в разбиването на България и привеждането и в редим на Диктатура на клептократи и подлеци ...... помагат му такива мерзавци като витов , биков ,сачева лекето дилов , носът ,манев , младен варинов шофьора на таки ......край нямат подлеците обслужващи режима на Простака бойко борисов !
А той, простакът мутра къде е да отговаря за поредното безобразие на слугите си ?
Няма го , скрил се е подлецът ,както винаги ....!
