Елфите и БОЕЦ: Дани Митов е лъжец! Разкриха ново видео от нощта на побоя в Русе и липсващ пътен знак

"БОЕЦ" и BG Elves публикуваха нови доказателства на тезата си, че вътрешният министър Даниел Митов лъже за побоя над полицейския началник в Русе Николай Кожухаров на 4 септември.

Преди около два часа "БОЕЦ" публикува ново видео от нощта на побоя с полицейския в Русе:

От гражданското движение твърдят, че записът доказва, че вътрешният министър Даниел Митов лъже, като казва, че няма други записи от нощта на инцидента.

Публикуваният запис на страницата на "БОЕЦ" във Фейсбук е едва 5-секунден, но, изглежда е направен от бодикамера на полицай - гледната точка е от съответната височина.

Същевременно от организацията BG Elves публикуваха в социалните мрежи любопитни кадри, които показват, че денят след инцидента на въпросното място се е появил пътен знак за ограничение:

Утре вечер от 18 часа в София ще има протест, организиран от "БОЕЦ", с искане на оставката на Даниел Митов като вътрешен министър.

По-рано днес по време на брифинг в МС Даниел Митов отказа да поеме отговорност по случая, казвайки: "Сериозно ли е да подам оставка, когато МВР няма никаква вина".