Елфите и БОЕЦ: Дани Митов е лъжец! Разкриха ново видео от нощта на побоя в Русе и липсващ пътен знак

OFFNews 10 септември 2025 в 15:41 8681 4
Стопкадър от видеото на БОЕЦ, което изглежда е заснето от бодикамера на полицай

Снимка БОЕЦ/Фейсбук
Стопкадър от видеото на БОЕЦ, което изглежда е заснето от бодикамера на полицай

"БОЕЦ" и BG Elves публикуваха нови доказателства на тезата си, че вътрешният министър Даниел Митов лъже за побоя над полицейския началник в Русе Николай Кожухаров на 4 септември.

Преди около два часа "БОЕЦ" публикува ново видео от нощта на побоя с полицейския в Русе:

От гражданското движение твърдят, че записът доказва, че вътрешният министър Даниел Митов лъже, като казва, че няма други записи от нощта на инцидента.

Публикуваният запис на страницата на "БОЕЦ" във Фейсбук е едва 5-секунден, но, изглежда е направен от бодикамера на полицай - гледната точка е от съответната височина.

Същевременно от организацията BG Elves публикуваха в социалните мрежи любопитни кадри, които показват, че денят след инцидента на въпросното място се е появил пътен знак за ограничение: 

Утре вечер от 18 часа в София ще има протест, организиран от "БОЕЦ", с искане на оставката на Даниел Митов като вътрешен министър.

По-рано днес по време на брифинг в МС Даниел Митов отказа да поеме отговорност по случая, казвайки: "Сериозно ли е да подам оставка, когато МВР няма никаква вина".

    -2874

    4

    Владè

    10.09 2025 в 17:43

    -0
    +0
    Лелеееееееее става итересно. Семеджии срещу семерджийчета, то и " ридакциите" първи разтръбиха лъжите , да подковат народя дето ще да се мести в русията.СЪга семеджиите са доволни, размътиха тотално, не се знае кой крив ,кой се прибира от фитнес со жената и детето, кой пил до 5 сутринта подправено семеьжийско виски, кой подшмръкнáл що то ...абе станá мазало.

    3420

    3

    avitohol

    10.09 2025 в 17:15

    -0
    +5
    Буратино така се оплете в лъжите си, че вече няма измъкване от калта. Затъва все повече.

    Оставка за буратино !!!

    4000

    2

    Yavor Asparuhov

    10.09 2025 в 16:26

    -0
    +9
    МВР няма никаква вина! Що за наглост! Да лъжат и мажат и да ги оборват толкова пъти с факти и те пак, да не чувстват вина. Виновни са тези доказват вашите лъжи явно.

    -1300

    1

    Сикаджийска Мутра - Буда

    10.09 2025 в 16:25

    -0
    +2
    наред с това ,че този мерзавец митов обслужва Мафията и господарите си , да пълзи пред тях колкото си ще това му е нивото , но разбиването на мвр като обществен пазител на реда ,спокойствието на гражданите и техните права е непростимо престъпление , това в бяла държава не може да се случва , а министърът изхвърча на мига .....ама тук е Простакия , завладяна от мутрата бойко борисов !

    Бандитът бойко борисов не е сам в разбиването на България и привеждането и в редим на Диктатура на клептократи и подлеци ...... помагат му такива мерзавци като витов , биков ,сачева лекето дилов , носът ,манев , младен варинов шофьора на таки ......край нямат подлеците обслужващи режима на Простака бойко борисов !

    А той, простакът мутра къде е да отговаря за поредното безобразие на слугите си ?

    Няма го , скрил се е подлецът ,както винаги ....!

     
