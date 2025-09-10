Митов бесен за инцидента с шефа на МВР- Русе: Сериозно ли е да подам оставка, когато МВР няма никаква вина?

Вътрешният министър Даниел Митов отхвърли обвиненията срещу МВР заради побоя над директора на областната дирекция в Русе Николай Кожухаров. Според него изтеклите записи от нощта на инцидента само потвърждават официалната версия на министерството, въпреки опитите за внушаване на недоверие към институцията.

„За пореден път се налага да отговаряме на манипулативни конспиративни теории по казус, който изглежда достатъчно ясен“, заяви Митов.

Министърът обясни, че на разпространените кадри ясно се вижда автомобил, който в 00:30 ч. през нощта се движи с превишена скорост по улица в Русе с ограничение от 30 км/ч. Колата не спира на знак „Стоп“, а жена дърпа детето си, за да го предпази.

По думите му първата манипулация е твърдението, че спътникът на Кожухаров е започнал конфликта. „Това е лъжа – на записа ясно се вижда, че шофьорът посяга пръв“, подчерта министърът.

Миттов коментира, че човекът, който отива до шофьорското място, това не е директорът на русенската полиция Николай Кожухароя, а от записа се вижда, че той стои отстрани и разговаря с другия пътник в колата, докато не започва опитът за саморазправа.

„Тогава директорът заобикаля колата и тръгва – в опит да предотврати противообществена проява, което е негов дълг като полицай. Когато директорът се намесва – бива нападнат в гръб и му нанасят удари, заради които часове по-късно той се озовава в русенската болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба над 1,5 литра. Очевидно ударите са били силни“, заяви вътрешният министър.

Що се отнася до версиите на инцидента по новинарски сайттове, Митов ги определи като „измислици, които целят да делегитимират действията на МВР".

„Понеже ги засегнах на пресконференцията в Русе, позволих си да кажа, че високата температура на говорене през последните години, епитетите, клеветите, рушат непрекъснато доверието към държавността. Отношението на биячите е показателно. Бил тръгнал на фитнес – какъв фитнес 12:30 през нощта? В един момент се смени това, всякакви интерпретации. МВР не е длъжно на всяка глупост, която се пуска от някъде по някакви маргинални сайтове, да обясняваме някакви неща. Всичко е в следствието и съда“, каза вътрешният министър.

Според министъра, ако нападението беше над обикновени граждани, медиите щяха да отразят случая по съвсем различен начин.

Митов коментира и призивите за оставката му от Демократична България. „Сериозно ли е да се очаква да подам оставка, когато МВР няма никаква вина?“, попита той.