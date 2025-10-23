Дванадесетокласничка напръска съученичка с лютив спрей в Бургас, евакуираха цялата гимназия

Евакуираха учениците от Средно училище "Иван Вазов" в Бургас, след като дванадесетокласничка е напръскала своя съученичка с лютив спрей пред тоалетните на третия етаж на учебната сграда, предаде БТА.
Инцидентът е станал тази сутрин около 08:45 ч., след възникнало спречкване между двете ученички. При опит дежурният учител, който е и техен класен ръководител, да ги разтърве, едната от тях извадила флакон с лютив спрей и напръскала съученичката си.
Вследствие на напръскването са пострадали учителят, както и друга ученичка, която не е участвала в конфликта. Те са откарани за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.
Заради силната миризма и дразнещото действие на спрея, директорът на училището е разпоредил евакуация на целия етаж. Учениците са били изведени в двора, а прозорците на сградата са били отворени за проветряване. Занятията са били подновени след около час.
За инцидента е уведомена майката на 18-годишното момиче, използвало спрея. С нея и с ученичката в момента работи училищният психолог.
Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.
Това е поредният случай на агресия в училище само за седмица. Преди дни в столично училище осмокласник намушка в рамото 12-годишно дете.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
6800
2
23.10 2025 в 11:55
6800
1
23.10 2025 в 11:40
ВСУ освободи Кучерив Яр, над 50 руснаци се предадоха в плен
САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл
САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл
Един загинал и седем ранени при руски удар по детска градина в Харков
Киър Стармър посрещна Желязков на форум на Западните Балкани и ЕС в Лондон
Киър Стармър посрещна Желязков на форум на Западните Балкани и ЕС в Лондон