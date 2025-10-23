Дванадесетокласничка напръска съученичка с лютив спрей в Бургас, евакуираха цялата гимназия

Евакуираха учениците от Средно училище "Иван Вазов" в Бургас, след като дванадесетокласничка е напръскала своя съученичка с лютив спрей пред тоалетните на третия етаж на учебната сграда, предаде БТА.

Инцидентът е станал тази сутрин около 08:45 ч., след възникнало спречкване между двете ученички. При опит дежурният учител, който е и техен класен ръководител, да ги разтърве, едната от тях извадила флакон с лютив спрей и напръскала съученичката си.

Вследствие на напръскването са пострадали учителят, както и друга ученичка, която не е участвала в конфликта. Те са откарани за преглед в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

Заради силната миризма и дразнещото действие на спрея, директорът на училището е разпоредил евакуация на целия етаж. Учениците са били изведени в двора, а прозорците на сградата са били отворени за проветряване. Занятията са били подновени след около час.

За инцидента е уведомена майката на 18-годишното момиче, използвало спрея. С нея и с ученичката в момента работи училищният психолог.

Работата по случая продължава от служители на Първо районно управление – Бургас.

Това е поредният случай на агресия в училище само за седмица. Преди дни в столично училище осмокласник намушка в рамото 12-годишно дете.