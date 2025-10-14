Дете от Казахстан е в кома, паднало от тротинетка край Кошарица

OFFNews 14 октомври 2025 в 09:28 476 0

Снимка Pixabay

Дванадесетгодишно момче от Казахстан е в кома, с опасност за живота, след като е паднало от индивидуално електрическо превозно средство край село Кошарица, община Несебър, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас, цитирани от БТА. 

Инцидентът е станал около 22:00 ч. снощи близо до вилната зона край селото. 

По първоначални данни детето е изгубило контрол над електрическото превозно средство и е паднало на велосипедната алея. Мястото на инцидента е прав, осветен участък със суха настилка, а причините за катастрофата се изясняват.

Пострадалото дете е с тежка черепно-мозъчна травма. Настанено е в отделение "Реанимация" на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство.

