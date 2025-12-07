Четенето няма граници: Онлайн панаирът на книгата на Ozone вече е тук

Докато Националният дворец на културата традиционно се превръща в една от най-големите книжарници в България по време на ежегодния Панаир на книгата, тази година – от 8 до 14 декември – Ozone отново предлага алтернатива за всички, които не могат да присъстват на място. С повече от 23 000 заглавия, Онлайн панаирът на книгата събира на едно място богат избор от жанрове – достъпни за читатели в цялата страна, без значение къде се намират.

Инициативата е насочена както към заетите жители на столицата, които не успяват да стигнат до НДК, така и към хилядите почитатели на литературата извън София. Онлайн форматът позволява удобно пазаруване по всяко време, а заглавията са подредени така, че да улесняват потребителите в избора им. За страстните читатели Ozone осигурява и безплатна доставка до автоматите на Box Now.

На сайта Ozone.bg читателите ще открият богат литературен свят, в който всеки лесно може да намери точно това, което търси. От българска литература, фантастика и фентъзи, криминални романи и трилъри, през детска литература, романтика и поезия, художествена и нехудожествена проза, до чуждоезикови книги и е-книги – всяка категория е създадена така, че да подпомага читателското пътешествие и да вдъхновява за следващото любимо четиво.

Тази внимателна организация превръща Онлайн панаира в идеално място за избор на коледен подарък или за обновяване на личната библиотека. Ozone представя не само най-популярните книги, но и премиерни заглавия, силно препоръчвани четива и бестселъри, оставили своя отпечатък върху книжния пейзаж на 2025 година.

С Онлайн панаира на книгата Ozone продължава да разширява възможностите за четене чрез бърз и лесен достъп, доближавайки любимите заглавия до техните читатели – само на един клик разстояние, независимо къде се намират.

