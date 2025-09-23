АПИ обяви обществена поръчка за 1 милиард лева

OFFNews 23 септември 2025 в 15:46 3529 1
Път с мантинели

Снимка АПИ
Път I-6 Кюстендил - Ябълково

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за нови мантинели на пътищата от републиканската мрежа на обща стойност над 1 милиард лева .

За колосалната сума трябва да бъдат подменени мантинелите в Северозападния район, Северния централен район, Североизточния район, Югоизточен, Южен централен и Югозападен район - общо 41 760 км пътища.

Поръчката е в шест обособени позиции за всеки район.

Оферти могат да се подават до 23 октомври т. г. Всеки участник в процедурата може да изпраща предложения за не повече от две обособени позиции. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца или 5 години, а прогнозната ѝ стойност 960 000 000 лв. без ДДС.

Избраните изпълнители следва да обезопасят на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителните системи. Обезопасяването на пътищата включва монтиране на мантинелите, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи – терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    20429

    1

    случайно прочетох

    23.09 2025 в 17:05

    -0
    +0
    "За колосалната сума трябва да бъдат подменени мантинелите..." ?
    24лв на метър на мен не ми звучи колосална сума, ако се подменят и колчетата и бетонната основа, на се закрепва закрепва мантинелата. Ако е само за лентите и много!
     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат