АПИ обяви обществена поръчка за 1 милиард лева

Агенция „Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за нови мантинели на пътищата от републиканската мрежа на обща стойност над 1 милиард лева .
За колосалната сума трябва да бъдат подменени мантинелите в Северозападния район, Северния централен район, Североизточния район, Югоизточен, Южен централен и Югозападен район - общо 41 760 км пътища.
Поръчката е в шест обособени позиции за всеки район.
Оферти могат да се подават до 23 октомври т. г. Всеки участник в процедурата може да изпраща предложения за не повече от две обособени позиции. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 месеца или 5 години, а прогнозната ѝ стойност 960 000 000 лв. без ДДС.
Избраните изпълнители следва да обезопасят на републиканската пътна мрежа чрез изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителните системи. Обезопасяването на пътищата включва монтиране на мантинелите, в съответствие с класа на трасетата, преходни елементи при дилатационни фуги, елементи за предпазване на мотоциклетисти, както и за начало и край на ограничителните системи – терминали и буфери, парапети и предпазни огради за пешеходци и др.
23.09 2025 в 17:05
24лв на метър на мен не ми звучи колосална сума, ако се подменят и колчетата и бетонната основа, на се закрепва закрепва мантинелата. Ако е само за лентите и много!
