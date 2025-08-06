В близко време още 42 столични училища трябва да преминат към едносменен режим на обучение, съобщи днес кметът на София Васил Терзиев.

Той присъства на символичната първа копка на нов корпус в 143-то Основно училище „Георги Бенковски". В момента 110 софийски училища са на едносменен режим, 42 са преминали частично на едносменен режим, а 23 все още работят на двусменен, уточниха пред БТА от пресслужбата на Столична община (СО).

Терзиев заяви пред журналисти, че финансирането никога не е достатъчно, когато имаш амбициозни цели. По думите му всички в СО са обединени от нуждата да се инвестира в образователната инфраструктура на града.

Кметът обясни, че в момента се извършват се строителни дейности в 7 училища, а в още 11 – ремонтни дейности.

"Нашата голяма амбиция е да прекроим училищния двор, условията, в които учат децата, да имаме модерни съоръжения за спорт и др. Това, което ще се види като нови проекти в различни райони на града, ще покаже как не само на думи, но и в действие ще преминем към едносменен режим и то при създаване на изключително добри условия за децата", каза Васил Терзиев.

Допълни, че не очаква да има проблеми с някои от ремонтите. Според него има прогрес, но има още какво да се иска:

"Това, че е по-добре от вчера, нас не ни успокоява, ние постоянно мислим как да се промени целият строителен процес, по-добро планиране, по-добро проектиране, по-добра подготовка, да е ясно откъде ще има финансиране за всеки обект, да няма сътресения при плащанията – нещо, което при нас е факт и има много програми за подкрепа на общините, в които не се разплаща навреме, а това обърква целия строителен процес."

Васил Терзиев заяви, че цели да "подреди цялата верига", да засилим контрола, така че да се "излезе от лошия цикъл на ремонт на ремонта". По думите му има значим прогрес, но има и какво още да се желае, защото тези процеси отнемат години. "Няма как за един строителен цикъл да оправим всичко, което е стояло много години", добави кметът.