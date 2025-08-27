263 000 души са засегнати от режима на водата

263 303 души живеят в населените места, в които в момента е нарушено подаването, сочи справка от ВиК дружествата, актуална към 18-24 август.

Най-много - над 100 000 души - са засегнати на територията на община Плевен - там под режим са три града и 18 села, с общо над 101 000 жители.

По около 20 000 жители са засегнати в областите Благоевград, Търговище и Сливен.

13 000 са засегнатите жители в обслужваните от ВиК Ловеч населени места.

Над 10 000 жители са без вода в Габровско и Пернишко, а в Софийско - 8700.

Общо 23 ВиК дружества са декларирали, че на техните територии има населени места без редовно водоснабдяване.

Няма режим на водата за районите, обслужвани от "Софийска вода", както и в Русе, Добрич, Силистра, Пазарджик, Исперих, Петрич, Панагюрище, Сапарева баня.