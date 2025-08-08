Днес е празникът на най-съвършените животни - котките

Всяка година имаме повод да поднесем своите почитания на един наш очарователен спътник - котката.

Днес, 8 август, е Международният ден на котката. Празникът е определен през 2002 г. от Международния фонд за хуманно отношение към животните не само, за да обърнем внимание на пухкавите домашни любимци.

За тези пухкави, гальовни и много умни животни има специална наука - фелинология (от латинското felinus - котка), която доказва, че котките са умни и полезни.

Котките винаги са били и остават най-разпространените в света домашни питомци: около 80% от всички жители на Земята имат домашен любимец, като повече от половината от тях са котки, а кучетата са на второ място.

Освен да ви мъркат в скута, котките изпълняват и редица полезни функции за хората. Те унищожават гризачи, дори удължават живота на стопанина си.

Така американски лекари са установили, че стопаните на котки страдат от сърдечни заболявания с 40% по-рядко, а също така имат по-малко инфаркти и инсулти. А английските лекари са разработили цяла "котешка терапия", с която предлагат лечение на редица заболявания, по-специално на възпаления на ставите.

Котките са съвършени

Котките са съвършени и не само според стопаните си, но и според еволюционната биология. И за това има сериозни доказателстава: тяхната изключителна специализация като хищници. Независимо дали са малка котка или гигантски тигър, те изглеждат по принцип едни и същи, а и външният им вид от малки до зряла възраст не се променя много.

"Ето защо те са перфектни еволюционно. Те нямат нужда от вариации. Те могат да станат по-големи или по-малки, но не променят нищо друго, защото го правят перфектно. Те не са майстори във всичко, те са майстори в едно нещо", казват специалистите.

Кредит: Пламен Мандаджиев

Вижте видеото, надяваме се, ще научите още много интересни неща за тези чаровни същества - за историята на древната връзка между котката и човека - от Египет до полудомашното им съвременно състояние, както и забавни факти като защо котките може да изглеждат социопати, но всъщност ни обичат и други важни въпроси относно съжителството ни с котките - защо котките "месят" и каква е коварната причина котката ви да обича да лежи на вашия лаптоп и това не е, каквото си мислите.

Кредит: Bogdan Farca\Unsplash

На самия празник - Денят на котката - героите на повода трябва да бъдат поглезени по всякакъв възможен начин - с различни лакомства, нови къщички и играчки.

Разбира се, можем да говорим много за тези прекрасни и грациозни животни, роднини на тигрите и леопардите. Затова на този празник бихме искали да пожелаем на всички котки да имат свой собствен дом, грижовни стопани и вкусна храна. И да не забравим - 7-те живота.

А ние, хората, трябва да помним, че сме отговорни за тези, които сме опитомили.