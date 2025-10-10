Сиромахов vs. Тошко: Пиша ти тук, за да ме вкарате в затвора. Защо излъгахте хората и в какво се превърнахте?

Сценаристът, актьор, писател и телевизионен водещ Иво Сиромахов за пръв път публично разкритикува лично бившия си колега сценарист в "Шоуто на Слави" Тошко Йорданов, който вече е лидер на парламентарната група на "Има такъв народ".
Причината е мракобесният проектозакон на ИТН, който иска промяна в Наказателния кодекс (НК), според която журналистите ще влизат в затвора от 1 до 6 години, ако разпространяват лична информация за някого. В него се предлага и да се ползва СРС при разследването на "престъпленията". Николета Кузманова от ИТН аргументира промените като каза, че те не целят да пазят публични личности, а "всеки човек".
Иво Сиромахов дълги години бе сценарист в екипа на лидера на ИТН Слави Трифонов в bTV, а после отиде и в частната телевизия на Трифонов - 7/8. От един момент нататък стана водещ на вечерното шоу, което допреди това водеше Слави Трифонов.
Ето какво написа тази сутрин в социалните мрежи Иво Сиромахов, който често е критикувал ИТН, но никога толкова остро:
"Тошко,
Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.
Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.
В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?
Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?
Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Не ми отговаряй.
Знам отговорите.
И ти ги знаеш."
