Сиромахов vs. Тошко: Пиша ти тук, за да ме вкарате в затвора. Защо излъгахте хората и в какво се превърнахте?

Ружа Райчева 10 октомври 2025 в 09:46 6749 8
Тошко Йорданов, Иво Сиромахов и Слави Трифонов в

Снимка slavishow.com
Тошко Йорданов, Иво Сиромахов и Слави Трифонов в "Шоуто на Слави"

Сценаристът, актьор, писател и телевизионен водещ Иво Сиромахов за пръв път публично разкритикува лично бившия си колега сценарист в "Шоуто на Слави" Тошко Йорданов, който вече е лидер на парламентарната група на "Има такъв народ". 

Причината е мракобесният проектозакон на ИТН, който иска промяна в Наказателния кодекс (НК), според която журналистите ще влизат в затвора от 1 до 6 години, ако разпространяват лична информация за някого. В него се предлага и да се ползва СРС при разследването на "престъпленията". Николета Кузманова от ИТН аргументира промените като каза, че те не целят да пазят публични личности, а "всеки човек".

Иво Сиромахов дълги години бе сценарист в екипа на лидера на ИТН Слави Трифонов в bTV, а после отиде и в частната телевизия на Трифонов - 7/8. От един момент нататък стана водещ на вечерното шоу, което допреди това водеше Слави Трифонов.

Ето какво написа тази сутрин в социалните мрежи Иво Сиромахов, който често е критикувал ИТН, но никога толкова остро:

"Тошко,
Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.
Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.
В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?
Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?
Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?
За електронно гласуване?
За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?
За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?
За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?
Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски“?
Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?
Не ми отговаряй.
Знам отговорите.
И ти ги знаеш."

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

    Коментари
    23465

    8

    мнение от IP

    10.10 2025 в 11:39

    -0
    +0
    По-тъжно и страшно от неадекватността на Тошко Йорданов е, че 13 души, от които зависи законотворчеството изобщо в цялата държава, гласува ЗА всякакви глупости. Това е правната комисия....какво остава за другите?!

    8043

    7

    Moirae

    10.10 2025 в 11:16

    -0
    +7
    ИТН и Израждане са партии от епруветка - за да има опозиция на опозицията. ИТН специално довършиха енергията за протест. Така е за да бъде по-широко около врата на крадците.

    Получават им се нещата щом така и не излязоха от власт. Колко години…

    8015

    6

    plamen-f

    10.10 2025 в 10:52

    -0
    +0
    +++

    3420

    5

    avitohol

    10.10 2025 в 10:48

    -0
    +20
    Много достойно и честно исказване на фона на глупостите им последните години

    2000

    4

    The Something

    10.10 2025 в 10:41

    -0
    +23
    Краси1 същите като тези, които гласуват за Възраждане, Меч, Атака и т. н. , но най-големите са тези, които гласуват за ГЕРБ!

    2806

    3

    Краси1

    10.10 2025 в 10:06

    -0
    +32
    какви идиоти трябва да гласуват за тези мошенници ?!?!?!

    1948

    2

    craghack

    10.10 2025 в 10:03

    -0
    +28
    Публична тайна е, че това "шоу" прокарваше интересите на ДПС, разбирай на частта от ДС мафията, която седеше зад тях. Всички тези обещания винаги са били само и единствено прах в очите на хората. Единствено свещената тъпота на огромна част от народа направи възможно точно тези клоуни да размият вота след падането на Борисов през 2020-та.

    3248

    1

    user4eto

    10.10 2025 в 09:54

    -0
    +29
    Малцина от така нареченото "ШОУ" излязоха хора.
     
