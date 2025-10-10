Сиромахов vs. Тошко: Пиша ти тук, за да ме вкарате в затвора. Защо излъгахте хората и в какво се превърнахте?

Сценаристът, актьор, писател и телевизионен водещ Иво Сиромахов за пръв път публично разкритикува лично бившия си колега сценарист в "Шоуто на Слави" Тошко Йорданов, който вече е лидер на парламентарната група на "Има такъв народ".

Причината е мракобесният проектозакон на ИТН, който иска промяна в Наказателния кодекс (НК), според която журналистите ще влизат в затвора от 1 до 6 години, ако разпространяват лична информация за някого. В него се предлага и да се ползва СРС при разследването на "престъпленията". Николета Кузманова от ИТН аргументира промените като каза, че те не целят да пазят публични личности, а "всеки човек".

Иво Сиромахов дълги години бе сценарист в екипа на лидера на ИТН Слави Трифонов в bTV, а после отиде и в частната телевизия на Трифонов - 7/8. От един момент нататък стана водещ на вечерното шоу, което допреди това водеше Слави Трифонов.

Ето какво написа тази сутрин в социалните мрежи Иво Сиромахов, който често е критикувал ИТН, но никога толкова остро: