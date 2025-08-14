Боряна Братоева поема новия сезон на ''Колко ми даваш?'' по bTV.

Актрисата Боряна Братоева ще е новата водеща в новия сезон на предаването ''Колко ми даваш?'' по bTV.
Тази есен зрителите ще видят специален сезон на забавното куиз-шоу, в който всичко ще бъде удвоено – повече участници, по-големи залози и цели два отбора, които ще се изправят един срещу друг в оспорвано и динамично съревнование.
Освен новата водеща, сезонът ще предложи и нови правила. Форматът ще бъде с още по-бързо темпо, изненадващи обрати и удвоен награден фонд, който ще направи всяко издание още по-вълнуващо. Двата отбора ще трябва да познаят възрастта на 12 непознати, разполагайки с ключови подсказки и разчитайки на комбинация от знания и интуиция. Всяка грешка ще намалява наградата, която в крайна сметка ще бъде споделена между участниците и публиката в студиото.
Досегашната водеща - Флорина Иванова - няма да участва в този сезон поради други професионални ангажименти.
Новият сезон на „Колко ми даваш?“ стартира през септември по bTV.
