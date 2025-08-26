Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България

Владимир Йончев 26 август 2025 в 17:40 6613 5
Яна от Словакия

Решихме да започнем нова рубрика: България през погледа на чужденците. В нея ще Ви срещаме с чужденци, които живеят в България, понаучили са малко български и все още продължават да се изненадват от страната ни.

Яна от Словакия е първият ни гост. Тя учи "Богословие" в Софийския университет. Преди това е завършила право в Прага, работила е като юрист в Чехия, живяла е в Малайзия, Китай, Кипър, САЩ и къде ли не още. Знае словашки, чешки, английски, немски, китайски, гръцки, а както ще се убедите и доста, доста добре български.

Макар Словакия да е предимно католическа страна, в нея живее едно малобройно малцинство - русини, които са православни. Яна е русинка и православна, учила е "Теология" в родния си град Прешов и по програмата Еразмус се е озовала в България, която безкрайно много харесва.

Най-хубавото на България е свободата. Никъде хората не са толкова свободни, колкото в България. Но това е и най-трудното, тук всички са много директни. Навсякъде по света хората са по-любезни, по-сладки. Тук никой не се опитва да се държи любезно. В началото ми беше много трудно. Мъчех се да разбера къде съм сбъркала, че се държат така с мен. Но после разбрах, че българите просто са свободни. За вас е нормално - вие не знаете, че сте такива. Но аз съм живяла на много места и чувствам разликата. България е място, където човек може да тренира душата си, хората живеят в сегашно време, което е много по-различно отколкото в Чехия и Словакия, казва Яна.

По какво си приличат и по какво се различават България и Словакия, как един чужденец се интегрира в нашата страна, кои са русините и кой е най-известният от тях - всичко това вижте във видеото. А в края му ще чуете и как звучи словашкия език.

Виж още за:

    Владимир Йончев

    Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.

    Най-важното
    Всички новини
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    -6000

    5

    Gunteer

    26.08 2025 в 21:17

    -0
    +0
    Или просто е в състояние на когнитивен дисонанс, защото трябва да оправдае оставането си, а и учи тук, не върви да говори против България, ама пък е учила теология... явно вече и теологията преподават по друг начин, след като не може да разпознае злото и размерите му тук. Навсякъде другаде хората са по-любезни и по-сладки, защото са по-умни и по-човечни. Това е "тайната". Като цяло. Не че няма навсякъде изроди. Но като цяло навсякъде другаде, на запад от Балканите, тоя казан, тая дупка, опорочена от долнопробните азиатци, наречени турци, завинаги.

    -6000

    4

    Gunteer

    26.08 2025 в 21:12

    -0
    +3
    Пълни глупости. Не мога да ги понасям тия невежи чужденци, които постоянно ни ги натрапват с пропагандни цели някакви умрели халтураджии, които искат те самите да бъдат уверени, че не просто не живеят на лошо място, а живеят на най-доброто възможно. Пхахаа!!! Божичко, божичко, какъв фарс! Никъде другаде няма такава анархия и доминация на всякакви изроди.

    24568

    3

    dolivo

    26.08 2025 в 20:37

    -0
    +0
    Бе чувам за други комплименти, от Англичани и Германци, че България е много спокойна откъм насилствени престъпления, според тях.

    Дали не е заради по-малкото инокултурци...

    500

    2

    Незначителен червей

    26.08 2025 в 19:40

    -0
    +0
    Благодаря за хубавите думи за България ,мило момиче Благодаря

    542

    1

    Октим

    26.08 2025 в 18:48

    -0
    +3
    Има време момичето да научи разликата между свобода и слободия и чак тогава ще разбере истината за българите!
     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея