Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България

Решихме да започнем нова рубрика: България през погледа на чужденците. В нея ще Ви срещаме с чужденци, които живеят в България, понаучили са малко български и все още продължават да се изненадват от страната ни.

Яна от Словакия е първият ни гост. Тя учи "Богословие" в Софийския университет. Преди това е завършила право в Прага, работила е като юрист в Чехия, живяла е в Малайзия, Китай, Кипър, САЩ и къде ли не още. Знае словашки, чешки, английски, немски, китайски, гръцки, а както ще се убедите и доста, доста добре български.

Макар Словакия да е предимно католическа страна, в нея живее едно малобройно малцинство - русини, които са православни. Яна е русинка и православна, учила е "Теология" в родния си град Прешов и по програмата Еразмус се е озовала в България, която безкрайно много харесва.

Най-хубавото на България е свободата. Никъде хората не са толкова свободни, колкото в България. Но това е и най-трудното, тук всички са много директни. Навсякъде по света хората са по-любезни, по-сладки. Тук никой не се опитва да се държи любезно. В началото ми беше много трудно. Мъчех се да разбера къде съм сбъркала, че се държат така с мен. Но после разбрах, че българите просто са свободни. За вас е нормално - вие не знаете, че сте такива. Но аз съм живяла на много места и чувствам разликата. България е място, където човек може да тренира душата си, хората живеят в сегашно време, което е много по-различно отколкото в Чехия и Словакия, казва Яна.

По какво си приличат и по какво се различават България и Словакия, как един чужденец се интегрира в нашата страна, кои са русините и кой е най-известният от тях - всичко това вижте във видеото. А в края му ще чуете и как звучи словашкия език.