София преди 9 септември 1944 г. Фронтова линия с Камен Невенкин

Днешното издание на "Фронтова линия с Камен Невенкин" ще бъде малко по-различно. Ще си говорим за това как е изглеждала София, когато е станала столица на България, как бурно се е развила в следващите десетилетия и как бомбардировките през Втората световна война са я променили завинаги.
В студиото гостуват двама от най-емблематичните изследователи на Стара София - Нашият автор Николай Братоев-Крижицки и Пейо Колев, който двигателят на проекта Изгубената България- прекрасен портал за стари снимки, който ни показва как е изглеждала столицата ни някога.
Започваме в 19 часа.
Както винаги очакваме Вашите въпроси в чата на живото предаване.
Скъпи зрители, опитваме се да правим качествено съдържание, каквото липсва в българските канали. За да продължим да го правим, разчитаме на Вашата подкрепа. Можете да направите дарение като ползвате функциите суперчат, да станете член на канала ни и да ни подкрепяте всеки месец със скромна сума или да направите дарение на:
ОФФ МЕДИЯ АД
BG87UNCR70001525054523
Уникредит Булбанк
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Слави Трифонов гневен заради оправдателната присъда на Лена Бориславова
Русия извършва терористични атаки в Европа, заяви чешкият външен министър
Обратът ще дойде с удари по Москва. Докато там не усетят войната, нищо няма да се промени
Обратът ще дойде с удари по Москва. Докато там не усетят войната, нищо няма да се промени