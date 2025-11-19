София преди 9 септември 1944 г. Фронтова линия с Камен Невенкин

Днешното издание на "Фронтова линия с Камен Невенкин" ще бъде малко по-различно. Ще си говорим за това как е изглеждала София, когато е станала столица на България, как бурно се е развила в следващите десетилетия и как бомбардировките през Втората световна война са я променили завинаги.

В студиото гостуват двама от най-емблематичните изследователи на Стара София - Нашият автор Николай Братоев-Крижицки и Пейо Колев, който двигателят на проекта Изгубената България- прекрасен портал за стари снимки, който ни показва как е изглеждала столицата ни някога.

Започваме в 19 часа.

Както винаги очакваме Вашите въпроси в чата на живото предаване.

