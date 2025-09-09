Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.

Специално за зрителите на канала на OFFNews военният историк Камен Невенкин за пръв път показва непубликувани досега документи. Единият е протокол за срещата на съветския външен министър Вячеслав Молотов с посланиците на САЩ и Великобритания, на която ги уведомява, че след два часа и половина ще обявят война на България.

Другият е от срещата на Молотов с българския посланик в Москва Стаматов, на която Русия му връчва нотата, с която обявява война на България. Стаматов се разплаква. Молотов се държи хладно и използва същата риторика, която и сега Москва ползва във войната в Украйна.

В този разговор обсъждаме подробно, ден по ден събитията от 2 септември, когато правителството на Муравиев встъпва в длъжност, до началото на Червения терор в първите дни след 9 септември 1944 г.

Специално внимание отделяме на ролята на военния министър Иван Маринов, заради който е забавено да се огласи вече взетото решение за обявяване на война на Германия. Дали Маринов е направил това, защото е руски агент или защото е искал да запази българската войска в Сърбия и Македония?

Първата част, в която обсъждаме времето между влизането а България в Труистранния пакт до 1 септември 1944 г. можете да видите тук: Камен Невенкин: Имаше шанс да сключим мир със САЩ и Англия преди 9 септември