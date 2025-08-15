НСИ: 3620 лева е средният доход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г.

Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е 3620 лв. (1850,88 евро) и нараства с 12.6% спрямо същия период на 2024 г., съобщават от НСИ.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (58.3%), следван от доходите от пенсии (28.3%) и от самостоятелна заетост (7.6%). Спрямо второто тримесечие на 2024 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 2.1 процентни пункта, от самостоятелна заетост - с 0.3 процентни пункта, а от пенсии намалява с 0.8 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. доходите средно на лице от домакинство по източници се променят, както следва:

- от работна заплата нарастват от 1 808 на 2 110 лв. (с 16.7%);

- от самостоятелна заетост се увеличават от 235 на 275 лв. (със 17.0%);

- от пенсии се увеличават от 935 на 1 023 лв. (с 9.4%);

- от социални обезщетения и помощи намаляват от 71 на 55 лв. (с 22.0%).

През второто тримесечие на 2025 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.7%, а делът на дохода от натура - 0.3%.

Разходи на домакинствата

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е 3 157 лв. и се увеличава с 11.7% спрямо същия период на предходната година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (30.1%), следвани от разходите за данъци и социални осигуровки (15.9%), за жилище (14.7%), и за транспорт и съобщения (11.0%).

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки нараства с 0.6 процентни пункта, за данъци и социални осигуровки - с 1.1 процентни пункта, за жилище - с 0.7 процентни пункта, а за здравеопазване намалява с 1.1 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

- за храна и безалкохолни напитки нарастват от 835 на 951 лв. (с 13.9%);

- за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 109 на 130 лв. (с 18.5%);

- за облекло и обувки нарастват от 112 на 113 лв. (с 0.4%);

- за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 397 на 463 лв. (с 16.7%);

- за здравеопазване намаляват от 181 на 167 лв. (със 7.9%);

- за транспорт и съобщения нарастват от 325 на 349 лв. (със 7.4%);

- за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 170 на 204 лв. (с 19.8%);

- за данъци и социални осигуровки се увеличават от 418 на 500 лв. (с 19.5%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. се променя в сравнение със същия период на 2024 г., както следва:

- най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци - от 20.2 на 21.0 кг, на месо - от 10.1 на 10.7 кг, на плодове - от 12.0 на 12.4 кг, и на кисело мляко - от 7.2 на 7.6 килограма.

- намаление има при потреблението на сирене - от 2.9 на 2.7 кг и на олио - от 2.5 на 2.3 литра.

- без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи