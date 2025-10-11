Милен Велчев отново предупреди за гръцки сценарий, ако не затегнем разходите

Не трябва да си затваряме очите и да казваме, че сме в необходимия дефицит. Ако България продължи с разхлабената фискална политика, страната може да повтори гръцкия сценарий, коментира бившият финансов министър Милен Велчев в интервю за bTV.

Фискалният съвет в своето последно становище предупреждава, че се събират много по-малко пари от очакваното, а дефицитът расте. Данните на министерството на финансите ясно показват, че „дупката“ в хазната достига 5,2 млрд. лв. и това към края на август.

Според Велчев дори 3% дефицит, както беше първоначално планиран в бюджета, е също неуместна политика, защото така се увеличава държавният дълг.

„Разходите са проблемът на българския бюджет, не събирането на приходи. Разходите за заплати и социални плащания са прекалено раздути, спрямо размера на икономиката. Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито пенсии. Ако законът пречи, законът се променя“, каза финансистът.

Според него не е нужно замразяване или орязване на пенсиите, каквото преживя Гърция, но предупреди, че „растежът им като процент от БВП е неустойчив“. Бившият министър допусна, че при липса на смели решения за разходите може да се наложи увеличение на данъците и осигурителната тежест.

„Вероятно без увеличаване на данъчната тежест няма да мине. Най-целесъобразно е да се повиши ДДС – може би с 2 пункта, до 22%“, каза Велчев, но подчерта, че това е мярка „последна инстанция“. Той се обяви против въвеждането на прогресивно подоходно облагане.