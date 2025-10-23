Хасан Адемов: Такова нещо никога не е било - не знаем нищо за макрорамката на бюджета

В момента не разполагаме с никаква информация как ще изглежда макрорамката на бюджета. Това не се е случвало никога досега, заяви в парламента депутатът от "Алианс за права и свободи" и бюджетен ветеран Хасан Адемов.

Той посочи, че според закона крайният срок за внасянето на законопроектите на държавния бюджет и бюджетите на ДОО и НЗОК е 31 октомври. Малко преди той да говори финансовият министър Теменужка Петкова увери, че това ще се случи в срок и помоли за "малко търпение".

""До 1 септември правителството трябва да определи размера на минималната работна заплата. Днес сме 23 октомври и няма нито постановление на МС, нито заседание на МС. Ясен е какъв ще бъде размера на МРЗ, но няма нормативен документ, чрез който МФ да разработи бюджета за следващата година", заяви Адемов.

Според него също така е притеснително, че трите проектобюджета все още не са обсъдени на Тристранния съвет. Затова той очаква тази година бюджетната процедура да закъснее.

"Още по-притеснително е, че вчера на здравната комисия управляващите заявиха, че ще бъдат изпълнени всички искания на младите лекари. Стряскащо е, че във финансовата рамка, представена от МЗ, се говори за 1,9 млрд. лева, за 1,7 млрд. лева. Това са стряскащи числа. Ако бъдат изпълнени исканията на младите лекари, не е ясно откъде ще дойдат средствата, освен ако не се увеличи осигурителната вноска за здраве", обясни Хасан Адемов.

"Алианс за права и свободи" ще настоява още утре да има изслушване в парламента по повод наложените американски санкции руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт".