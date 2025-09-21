Защо Русия провокира НАТО? Военен експерт обяснява

"Русия иска да провокира. Русия иска да покаже, че няма да се остави да ѝ повлияят решенията на НАТО - като например намерението за укрепване на противовъздушната отбрана по източния фланг", коментира в интервю за АРД военният експерт Карло Мазала. Според него с провокации като навлизането във въздушното пространство на Естония "Русия тества способностите за реакция на НАТО като цяло, както и на отделните страни от Алианса. При това Русия показва все повече смелост в начина, по който провокира, допълва той.

Според Мазала НАТО трябва най-напред да се замисли за укрепване на своите механизми на възпиране, за да може да попречи на такива инциденти в бъдеще.

Освен това ЕС трябва да отправи ясни послания - че ако нещо подобно се случи още веднъж, незабавно ще последват санкции. Това се нарича "хоризонтална ескалация", обяснява експертът.

"Русия показва, че не се бои от НАТО"

Мазала, който е преподавател в Университета на Бундесвера в Мюнхен, допълва, че макар и със закъснение санкциите на ЕС срещу Русия дават резултат. Проблемът е, че не се санкционират държавите, които помагат за заобикалянето на рестрикциите, като пренасочват стоки към Русия. Липсва и решителност относно замразените руски авоари и предоставянето им на Украйна.

Много е важно подкрепата за Украйна да не спира, изтъква експертът, това продължава да е централната тема. "Ако се отстъпи за Украйна, това само ще окуражи Русия да продължи с провокациите - тъй като тогава Западът ще се прояви като слаб и неспособен да защитава решително интересите си в Украйна. Затова въпросът за подкрепата на Украйна е централен във възпирането на Русия", подчертава експертът.

"Не е ясно дали Тръмп още подкрепя Украйна"

При тази последна ескалация ролята и реакцията на Вашингтон са пренебрежителни. "Те естествено са свързани с НАТО, но същевременно виждаме, че Тръмп не осъжда достатъчно остро нарушенията на въздушното пространство", казва Мазала. "За дроновете, които нахлуха в Полша, той каза, че може да са били грешка. А така той естествено - като лидер на най-силната държава от Алианса - минира възпиращите способности на НАТО."

Доколко Тръмп и САЩ все още подкрепят Украйна не е много ясно, смята Карло Мазала. "Имайки предвид изискването на Тръмп към европейските натовски държави да санкционират Китай заради покупките на нефт от Русия виждаме, че това са мерки, чрез които Тръмп един вид прехвърля отговорността за следващата подкрепа на Украйна на европейците." Въпросът е дали Европа ще отговори на тези изисквания. "Ако те не могат да ги изпълнят - както изглежда в момента, той винаги би могъл да каже: Бях готов за това, но европейците не поеха своя дял."

Военният експерт и преподавател е убеден, че в момента само обединена Европа може да отговори решително на руските провокации. Начело с Великобритания, Франция, Италия и Германия. "Това са централните държави в Европа с големи армии и с големи ресурси, които трябва да изпратят ясен сигнал към Москва", категоричен е той.

Дойче веле