Борисов внезапно ''защити'' Благомир Коцев. Каква е играта

Борисов разпореди на ГЕРБ във Варна да гласува срещу отстраняването на кмета Благомир Коцев - но не защото е от апостолите на правовата държава. Няма никакво съмнение каква точно е крайната цел на този ход.

Когато лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов блокира отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев, едва ли действа по този начин, защото е от апостолите на правовата държава. Това е прагматичен ход, опакован в уж-принципност, който има и известен пиар ефект.

“Не искам служебни победи”, заяви Борисов, след като предишния ден разпореди на представителите на ГЕРБ в Общинската избирателна комисия (ОИК) да гласуват „против“ на заседанието, което трябваше да реши дали да прекрати пълномощията му. Изпълнителната комисия на ГЕРБ пък облече нареждането на лидера в партийно решение, което Костадин Ангелов обясни така: „Не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората”.

Ходът е изгоден за ГЕРБ

Ходът на Борисов е политически рационален - по-изгодно за ГЕРБ е Благомир Коцев да остане на поста си. Протестите в негова защита под надслов “Свобода за политическите затворници” не спират, като такъв беше организиран и в неделя, когато заседаваше ОИК. А европейското политическо семейство на “Продължаваме промяната” (ПП) - “Обнови Европа”, поиска Еврокомисията да спре плащания към България, тъй като управляващите използват антикорупционната комисия като оръжие срещу политическите си опоненти.

Ако ОИК беше отстранила Коцев, реакцията щеше да е серия от нови протести и по-голяма мобилизация и консолидация на ПП-ДБ за евентуални частични кметски избори във Варна. ГЕРБ щяха да затвърдят репутацията си на играчи, които действат задкулисно и не подбират методите и институциите, за да ударят политическите си противници. “Продължаваме промяната” ще са в ролята на „жертви”. Бойко Борисов не иска това. Целта е Коцев да се вари в собствения си казан, отколкото да му осигурят изход през мъченичество.

Какво се случи

В крайна сметка ОИК с 20 гласа “за” и 7 “против” не разгледа трите сигнала за отстраняването от кметското място на Коцев, който е в ареста пети месец по обвинения за престъпен сговор с четирима души “да вършат подкупи и принуда”, за да си набавят имотна облага. Според един от сигналите кметът, който изпълнява задълженията си от ареста, използвал допълнителни 10 дни отпуск. Членовете на ОИК ще изискат справка от общинската администрация във Варна “за заверени преписи на заповеди от 17.11. 2025 и 19.11.2025 г., на кмет на община Варна, относно отпуск и/или заместване на Благомир Коцев”.

На 17 ноември Коцев беше преместен от следствения арест в Софийския затвор и подписа заповед, с която назначи заместничката си Снежана Апостолова да изпълнява функциите кмет на Варна за този ден. С друга заповед на 19 ноември Коцев ѝ възложи да кметува за по-дълъг период - от 19 ноември до 5 декември включително. Това е и денят, в който Върховният касационен съд изпрати делото срещу него във Варненския окръжен съд.

След като ОИК получи официалната информация от община Варна за тези дати, ще свика ново заседание. Тоест, засега Благомир Коцев остава кмет, а тази седмица варненските магистрати ще решат дали да променят мярката му за неотклонение в по-лека - домашен арест, или да остане задържане под стража.

Случаят може да стигне до Съда на Европейския съюз

Няма срок, в който ОИК да назначи следващото си заседание, след като получи документите от община Варна. Каквото и решение да вземе обаче - да отстрани Коцев или да го остави на поста, то може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (ВАС). Според “Капитал”, заради спецификата на случая може да се наложи “изпращане на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС) за статута и правомощията на избран кмет”.

Това означава, че производството в България ще спре до произнасянето на СЕС, което ще отнеме повече от година. Например по преюдициалното запитване на ВАС по случая с подуправителя на БНБ Андрей Гюров, изпратено през септември м.г., СЕС насрочи заседанието след близо 14 месеца. В такава хипотеза може да се стигне до абсурдната ситуация на следващите кметски избори през 2027 г. делото срещу Коцев още да не е приключило.

Играта на играчите

От 11 ноември кметът на Варна изпълнява функциите си от ареста. Тогава изтече неплатеният му осемдневен отпуск, а преди това ползваше платен, включително от минали години. Прокуратурата особено много се постара да затрудни Коцев да си върши работата от ареста. След като внесе в съда обвинителния акт по делото срещу него, което променяше условията по задържането му, той незабавно беше преместен от следствения арест в карцера на Централния софийски затвор. Тогава от екипа на Коцев съобщиха, че нито той, нито защитата му са били предварително уведомени за това действие.

Няма съмнение, че крайната цел е да бъдат предизвикани предсрочни местни избори във Варна, стига да се намери начин да бъдат прекратени правомощията на Коцев. Формално с действията си Борисов се опитва да покаже известна дистанция от бруталността на атаката срещу варненския кмет. Такива похвати са твърде характерни за неговия политически съюзник Пеевски.

Посланието на лидера на ГЕРБ е: “Аз съм за закона, съдът трябва да реши за Коцев, а партията ме слуша и изпълнява. ГЕРБ бездруго си печелят изборите”. Слушайки Борисов, човек може да се заблуди, че при бъдещи кметски избори Варна (му) е в кърпа вързана. Но не е така. С избягването на решение от страна на ОИК Борисов си спестява и риска да бъде обвинен, че действа като Пеевски, тръгнал на война срещу верни на Доган кметове. Един от тях е кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер, срещу когото има повдигнати четири обвинения. В края на октомври Окръжен съд Хасково го отстрани от длъжност, след искането на Софийската градска прокуратура, че възпрепятства разследването. Апелативният съд в Пловдив обаче го възстанови на поста. Искендер е обвинен за участие в организирана престъпна група с цел усвояване на евросредства, беше под домашен арест и после освободен след изтичане на 8-те месеца разследване.

Потърпевши са гражданите на Варна

Сега противниците на Коцев вероятно ще пробват с тактиката максимално да затрудняват работата му като кмет, за да покажат, че не се справя със задълженията си.

Възпирайки представителите на ГЕРБ Борисов също така избягва конфронтация с ПП-ДБ, които са се фокусирали върху атаките срещу Пеевски. От тези изтощителни политически игри обаче потърпевши са гражданите на Варна, които понасят хаоса, докато задкулисните ходове на партиите решават съдбата на града, без да им дават думата.

Дойче веле