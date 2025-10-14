Карлос Насар скочи на шефа на Федерацията заради благодарностите към Пеевски

След като Любо Ганев призна, че българската държава дори не плаща заплатата, хотелите и пътните на италианския треньор на националния отбор по волейбол – сребърен медалист от световното първенство – сега световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар нанесе следващия шамар на държавната немара към спорта и шампионите ни.

Причината беше изказването на председателя на федерацията по вдигане на тежести Ариф Ботев, който по БНТ благодари на Делян Пеевски, че „спасил федерацията от фалит“. „Ако не беше помощта на лидера на ДПС–Ново начало, нямаше да съществуваме. Българските състезатели нямаше да постигнат резултатите си на европейското и световното първенство“, каза Ботев.

Думите му предизвикаха остра реакция от страна на 21-годишния шампион Насар, който отказа да приеме фалшивите заслуги на федерацията и открито заяви, че държавата няма никаква роля в неговия успех.

По темата Карлос Насар направи контра изказване пред „bTV“ като бе категоричен, че българската федерация по вдигане на тежести няма никаква заслуга за неговите успехи.

Той заяви, че е получил нула лева от организацията, като всичко, свързано с неговата подготовка и участието му на различни първенства, се поема от спонсорите му. Световният шампион също така сподели, че не получава дори заплата от БФ по вдигане на тежести.

"Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората! Няма никаква роля федерацията към мен.

Не го правя с цел да се заяждам, не искам никакви неразбирателства, но тази година са изхарчени към 500 000 лв. за моята подготовка. Нула лева съм получил от федерацията, всичко е от моите спонсори. Надявам се в най-скоро време да се свържат и с моя мениджър да подпишем договор, не получавам дори заплата. Не искам да се твърдят лъжи, да се заблуждават хората“, заяви световният шампион по вдигане на тежести.

Изказването на Насар звучи като глас на едно поколение, което отказва да бъде купувано, използвано и снимано за политически пиар. В България, която по думите му федерациите се финансират „по милост“, не по закон, а олимпийските и световни шампиони живеят от частни спонсори, не от държавата, младият тежкоатлет каза гласно онова, което всички знаят: че успехите идват въпреки, а не благодарение на системата.