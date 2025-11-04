FIDE заплаши да спре шахматистите ни от участия в международни състезания

България е заплашена от тежки санкции от страна на Международната федерация по шахмат (FIDE) заради незаконни действия на министърът на младежта и спорта Иван Пешев (БСП). За това алармираха от Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).
Причината за ултиматума от страна на FIDE е, че Пешев е подновил лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), което е в противоречие на решение на Върховния административен съд и на българското законодателство. Международната федерация признава като единствено легитимна БСФШ.
От FIDE са изпратили официално писмо до спортното министерство, в което предупреждат, че лицензът на БФШ 2022 трябва да бъде спрян до края на годината. В противен случай страната ни е заплашена от тежки санкции, сред които е и забрана български шахматисти да участват в международни състезания, считано от 1 януари 2026 г.
Най-добрите ни състезатели ще бъдат принудени да сменят гражданството си, за да продължат професионалната си кариера, предупреждават от БФСШ.
Ето и цялата позиция на организацията:
ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА БСФШ.
FIDE предупреди България за тежки санкции заради незаконните действия на спортния министър Иван Пешев
Международната федерация по шахмат (♔ FIDE) изпрати официално писмо до министъра на младежта и спорта Иван Пешев, в което изразява дълбока загриженост относно решението му да поднови лиценза на „Българска федерация по шахмат 2022“ (БФШ 2022) — действие, което противоречи на решението на Върховния административен съд и на българското законодателство.
FIDE припомня, че единствено Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е призната международно като легитимен представител на България пред FIDE и Европейския шахматен съюз (ECU).
Организацията не признава БФШ 2022 в никакво качество и определя опитите за „вливане“ на БСФШ в нейната структура като „незаконни, неприемливи и несъвместими с принципите на международното спортно управление“.
FIDE поставя ултиматум на Министерството на младежта и спорта:
до 31 декември 2025 г. то трябва да спре лиценза на БФШ 2022, да възобнови процедурата по лицензирането в съответствие със закона и да допусне БСФШ — единствената международно призната федерация.
В противен случай от 1 януари 2026 г. ще бъдат предприети тежки санкции, включително:
забрана за участие на българските шахматисти в международни турнири;
спиране на рейтинг регистрацията на всички състезания, провеждани в България;
възможно прекратяване на държавното финансиране, което е пряко свързано с международните изяви и спорта за високо майсторство;
други мерки, докато ситуацията не бъде решена законно и прозрачно.
Подобно развитие ще доведе до пълна парализа на българския шахмат — без рейтинг състезания, без финансиране, без международно представителство. Най-добрите ни състезатели ще бъдат принудени да сменят гражданството си, за да продължат професионалната си кариера.
Топката е в полето на министъра. Г-н Пешев трябва да признае върховенството на закона и да възстанови легитимността в шахматния спорт, съгласно решението на Върховния административен съд и международните правила.
БСФШ ще продължи да защитава честта, интересите и бъдещето на българския шахмат, както и правото на нашите шахматисти да играят под националния флаг на България.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
500
1
04.11 2025 в 15:31
Бабаит удари шамар и счупи черепа на жена заради леко ПТП в София
Новият бюджет: 10,44 милиарда евро нов дълг, цакат ни с по-високи осигуровки
Новият бюджет: 10,44 милиарда евро нов дълг, цакат ни с по-високи осигуровки
Институтът за пътна безопасност: МВР ударно пълни хазната от глоби, но броят на загиналите расте
40 полицаи гонили затворниците бегълци от Ловеч