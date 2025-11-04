FIDE заплаши да спре шахматистите ни от участия в международни състезания

България е заплашена от тежки санкции от страна на Международната федерация по шахмат (FIDE) заради незаконни действия на министърът на младежта и спорта Иван Пешев (БСП). За това алармираха от Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ).

Причината за ултиматума от страна на FIDE е, че Пешев е подновил лиценза на Българска федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), което е в противоречие на решение на Върховния административен съд и на българското законодателство. Международната федерация признава като единствено легитимна БСФШ.

От FIDE са изпратили официално писмо до спортното министерство, в което предупреждат, че лицензът на БФШ 2022 трябва да бъде спрян до края на годината. В противен случай страната ни е заплашена от тежки санкции, сред които е и забрана български шахматисти да участват в международни състезания, считано от 1 януари 2026 г.

Най-добрите ни състезатели ще бъдат принудени да сменят гражданството си, за да продължат професионалната си кариера, предупреждават от БФСШ.

Ето и цялата позиция на организацията:

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ НА БСФШ.

FIDE предупреди България за тежки санкции заради незаконните действия на спортния министър Иван Пешев

Международната федерация по шахмат (♔ FIDE) изпрати официално писмо до министъра на младежта и спорта Иван Пешев, в което изразява дълбока загриженост относно решението му да поднови лиценза на „Българска федерация по шахмат 2022“ (БФШ 2022) — действие, което противоречи на решението на Върховния административен съд и на българското законодателство.

FIDE припомня, че единствено Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е призната международно като легитимен представител на България пред FIDE и Европейския шахматен съюз (ECU).

Организацията не признава БФШ 2022 в никакво качество и определя опитите за „вливане“ на БСФШ в нейната структура като „незаконни, неприемливи и несъвместими с принципите на международното спортно управление“.

FIDE поставя ултиматум на Министерството на младежта и спорта:

до 31 декември 2025 г. то трябва да спре лиценза на БФШ 2022, да възобнови процедурата по лицензирането в съответствие със закона и да допусне БСФШ — единствената международно призната федерация.

В противен случай от 1 януари 2026 г. ще бъдат предприети тежки санкции, включително:

забрана за участие на българските шахматисти в международни турнири;

спиране на рейтинг регистрацията на всички състезания, провеждани в България;

възможно прекратяване на държавното финансиране, което е пряко свързано с международните изяви и спорта за високо майсторство;

други мерки, докато ситуацията не бъде решена законно и прозрачно.

Подобно развитие ще доведе до пълна парализа на българския шахмат — без рейтинг състезания, без финансиране, без международно представителство. Най-добрите ни състезатели ще бъдат принудени да сменят гражданството си, за да продължат професионалната си кариера.

Топката е в полето на министъра. Г-н Пешев трябва да признае върховенството на закона и да възстанови легитимността в шахматния спорт, съгласно решението на Върховния административен съд и международните правила.

БСФШ ще продължи да защитава честта, интересите и бъдещето на българския шахмат, както и правото на нашите шахматисти да играят под националния флаг на България.