Александър Танев пред Трети Март 1918: Приемането на закона за чуждестранните агенти отваря вратата към диктатура

В новия епизод на подкаста Трети Март 1918 водещият Александър Димов разговаря с руския опозиционер Александър Танев, който напуска Русия след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Сред основните теми в разговора бяха вътрешнополитическата обстановка в България, ролята на опозицията, евентуалните бъдещи протести, състоянието на съдебната система, руското влияние и войната в Украйна.

Един от основните акценти беше законодателството за т.нар. "чуждестранни агенти", което в Русия се превърна в инструмент за преследване на независими журналисти, неправителствени организации, общественици и политически опоненти. Димов постави въпроса за опитите подобен закон да бъде приет и в България и какви биха били последствията за гражданското общество и демократичните институции. Отговорът на Танев беше категоричен: "Приемането на този закон отваря вратата към диктатура." Предупреждението му придобива особена тежест предвид личния му опит с политическата действителност в Русия и ограниченията върху гражданските свободи.

Сериозно внимание беше отделено и на политическата ситуация в България, включително на държавния бюджет и споровете около него. Запитан как оценява случващото се, Танев отговори лаконично: "Много думи, малко работа." В разговора беше засегната и ролята на опозицията, възможностите ѝ да оказва реален политически натиск и въпросът доколко публичните политически заявления се превръщат в конкретни действия.

Сред обсъдените теми беше и Висшият съдебен съвет (ВСС), неговото функциониране и значението му за независимостта на съдебната система. Разговорът засегна необходимостта от съдебна реформа, общественото доверие в институциите и политическата отговорност за състоянието на правосъдието. Димов и Танев коментираха и възможността за бъдещи граждански протести, причините за общественото недоволство и ролята на опозиционните партии при евентуална нова протестна вълна.

В епизода бяха обсъдени и политическите позиции на Румен Радев и Илияна Йотова, както и отношението на европейските институции към процесите в България. Специално внимание беше отделено на руската агресия срещу Украйна, пропагандата на Кремъл и отношението на руските власти към антивоенно настроените граждани и политическите дисиденти. Преследването на опозиционери, ограниченията върху независимите медии и принудителната емиграция на критици на режима бяха сред въпросите, поставени в разговора.

Епизодът беше записан непосредствено след 37-ата годишнина от падането на Берлинската стена. Двамата събеседници обсъдиха историческото значение на 9 ноември 1989 г., края на разделението на Европа и надеждите за демократично развитие след Студената война. Направен беше и паралел с днешна Русия, където политическите репресии, цензурата и ограниченията върху гражданските права поставят въпроса доколко наследството на съветския авторитаризъм е преодоляно.

Разговорът поставя редица въпроси за бъдещето на България - за устойчивостта на демократичните институции, ефективността на опозицията, независимостта на съдебната власт и възможностите за граждански контрол върху управлението. Особено внимание заслужава предупреждението на Танев за опасностите от законодателни инициативи, които биха могли да ограничат дейността на гражданското общество под претекст за защита на националните интереси.

Целият епизод с Александър Танев може да бъде гледан в YouTube канала на подкаста "Трети Март 1918".

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