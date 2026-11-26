Германският супермодел и актриса Верушка, смятана за една от първите световни суперзвезди в модната индустрия, почина на 87-годишна възраст в Берлин.

Родена на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг, Източна Прусия, с името Вера Готлибе Анна фон Лендорф-Щайнорт, тя придобива световна известност през 60-те години на миналия век под артистичния псевдоним Верушка.

Със своята впечатляваща външност, нестандартно присъствие и артистичен подход към фотографията тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на световната мода. Работи с легендарни фотографи като Ричард Аведон и Ървинг Пен, а снимките ѝ се появяват многократно на страниците на списание „Вог“. През годините тя е сред най-високоплатените модели в света, пише БГНЕС.

Международната ѝ популярност излиза извън модните подиуми с участието ѝ във филма „Фотоувеличение“ (Blow-Up) на италианския режисьор Микеланджело Антониони от 1966 г. В него Верушка се появява в ролята на самата себе си в сцена, превърнала се в емблематичен момент от историята на киното.

Освен с манекенската си кариера тя е известна и с артистичните си експерименти, особено с бодиарта и фотографските проекти, в които превръща собственото си тяло в художествено изразно средство.

Животът ѝ е белязан и от трагични събития. Баща ѝ, граф Хайнрих фон Лендорф-Щайнорт, е екзекутиран от нацисткия режим заради участието си в съпротивата и заговора от 20 юли 1944 г. за убийството на Адолф Хитлер. След ареста му Верушка и семейството ѝ са подложени на преследване.

През 70-те години тя постепенно се отдалечава от традиционния моден бизнес, за да се посвети на визуалното изкуство и фотографията. По-късно отново се появява пред камерите, включително в лентата „Казино Роял“ от 2006 г.

Верушка остава в историята като една от пионерките на епохата на супермоделите – жена, която променя представите за красота и превръща модела от лице за рекламни снимки в самостоятелна артистична личност.

Следете новините ни в :